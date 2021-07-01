法務部調查局1日公布各縣市調查站組長等52名主管調動名單，其中，祕書室首次出現組長職位，將由祕書室調查專員葉婉婷調升，並支援祕書室辦理國會聯絡業務調查專員兼組長。
52名新人事將於7月12日到職，調動名單如下：
1.台北市調查處士林調查站士林組組長柯慶昌
2.台北市調查處士林調查站北投組組長陳冠霖
3.台北市調查處中山調查站港湖組組長蘇文杰
4.台北市調查處大安調查站大安組組長傅旋
5.台北市調查處政經調查站院會組組長張昀徽
6.新北市調查處板橋調查站海山組組長李怡德
7.新北市調查處重新調查站三重組組長陳希傑
8.新北市調查處重新調查站新泰組組長吳惠明
9.新北市調查處雙和調查站三城組組長蘇豊凱
10.新北市調查處新店調查站新瑞組組長林佳煓
11.桃園市調查處桃園調查站桃園組組長黃鈺程
12.桃園市調查處機場調查站航運組組長謝禎棋
13.桃園市調查處機場調查站產業組組長李冠億
14.桃園市調查處機動調查站肅貪組組長陳弘偉
15.桃園市調查處機動調查站犯防組組長林明宏
16.台南市調查處新營調查站溪北組組長吳原智
17.台南市調查處機動工作站肅防一組組長陳榮聰
18.台南市調查處機動工作站肅防二組組長馬銘顥
19.高雄市調查處鳳山調查站仁武組組長呂紹華
20.高雄市調查處前鎮調查站前鎮組組長陳宗廉
21.高雄市調查處機動調查站肅防二組組長蔡佩伶
22.航業調查處基隆調查站港關組組長李易璁
23.航業調查處基隆調查站機動組組長陳益書
24.航業調查處高雄調查站港關組組長林枝明
25.航業調查處高雄調查站機動組組長許馨尹
26.福建省調查處機動組組長劉羿彣
27.基隆市調查站肅防組組長楊涵青
28.新竹縣調查站國安組組長黎士華
29.彰化縣調查站彰化組組長張維哲
30.彰化縣調查站員林組組長顏裕哲
31.嘉義縣調查站海線組組長吳圳溢
32.屏東縣調查站犯防組組長施平益
33.屏東縣調查站屏北組組長利易修
34.屏東縣調查站屏南組組長陳明戎
35.花蓮縣調查站外勤組組長蔡耀賢
36.花蓮縣調查站肅防組組長徐慶隆
37.花蓮縣調查站國安組組長李聖祈
38.台東縣調查站國安組組長周元瑞
39.台東縣調查站肅防組組長黃俊樺
40.台東縣調查站外勤組組長趙慕農
41.馬祖調查站內勤組組長蕭志濱
42.北部地區機動工作站肅防一組組長程小綾
43.北部地區機動工作站緝毒組組長陳勃旭
44.中部地區機動工作站肅防二組組長康珮瑱
45.中部地區機動工作站肅防四組組長陳啟民
46.中部地區機動工作站緝毒組組長唐瑋彥
47.南部地區機動工作站緝毒一組組長黃洪琨
48.東部地區機動工作站肅防二組組長余其中
49.國家安全維護工作站國安二組組長林昶瑨
50.資安工作站資安一組組長易繼湘
51.資安工作站資安二組組長林惠賢
52.支援秘書室辦理國會聯絡業務調查專員兼組長葉婉婷
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