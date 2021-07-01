27歲港星馮盈盈是2016年香港小姐冠軍，積極在演藝圈發展的馮盈盈，近期在電視劇《逆天奇案》中，在酒後與男星陳展鵬發生關係，讓馮盈盈被封為「國民妖精」，雖然是觀眾對她演技的肯定，但馮盈盈仍笑說希望自己能轉型，不過馮盈盈近日出席活動時則透露，她在學刺繡和畫畫，希望能培養藝術細胞。

馮盈盈在懸疑警匪電視劇中，介入男星陳展鵬與女星林夏薇的戀情，馮盈盈酒後與陳展鵬發生關係，導致她與林夏薇的友情決裂，馮盈盈還被網封為「國民妖精」，馮盈盈笑稱，起初以為是貶意，她事後想想，這是觀眾對角色的迴響「如果角色設定如此，觀眾都沒反應，會覺得自己很失敗」，馮盈盈才逐漸接受「國民妖精」這個頭銜。

不過馮盈盈仍希望有角色可以扭轉形象，笑稱想當「國民仙女」，而馮盈盈昨出席活動時，她則向媒體透露，最近去學刺繡，孝順的她正在學繡水仙花手帕，打算作為禮物送給媽媽，馮盈盈還表示，她也有學畫畫，希望培養藝術細胞。

外型俏麗的馮盈盈在讀書時期就擁「港大校花」稱號，選美出身的她不只是2016年度香港小姐冠軍，還是2017年度國際中華小姐季軍，不過，馮盈盈作風與她甜美形象相反，她言行嗆辣、尺度大膽，馮盈盈還因此被網封為「性博士」，馮盈盈日前還在Youtube影片大方泡澡，她豪曬香肩、長腿和美背，馮盈盈大方裸身，連她自己也直呼：「香豔到自己不敢看」。