美國前國防部長倫斯斐逝世，享壽88歲。他是鷹派代表人物，曾率美國走入伊拉克和阿富汗戰爭，有人稱許他一生為國奉獻，也有人痛陳他一手造成平民遭屠殺、囚犯受酷刑。

倫斯斐（Donald Rumsfeld）在前總統小布希（George W. Bush）執政時期擔任國防部長近7年。法新社一篇報導提到，倫斯斐性急又固執，美軍攻占伊拉克首都巴格達（Baghdad）後，一度傳出在當地大肆掠奪，倫斯斐否認，還笑說「有些事難免會發生」。

對於數以百萬計上街反對伊拉克戰爭的人來說，倫斯斐和時任副總統錢尼（Dick Chenny）都象徵了小布希在「反恐戰爭」中的種種暴行，例如把嫌疑人無限期拘留在惡名昭彰的古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄，以及美國獄政人員在伊拉克的阿布賈里布（Abu Ghraib）監獄虐待當地人。

倫斯斐曾任伊利諾州共和黨籍聯邦眾議員，他的鷹派政治理念最終在各方角力中失勢，他最初於911事件後派去阿富汗的美軍部隊，如今也即將在他過世之後數星期完全撤離。

倫斯斐於2006年12月辭去防長一職，之後數年持續捍衛他的政治成果，同時投入軟體事業，還推出紙牌遊戲應用程式。他的家屬說，他逝於新墨西哥州（New Mexico）陶斯市（Taos）家中，並形容他剛直廉正，一生為國。

對於倫斯斐逝世，各方評價兩極。

小布希說，倫斯斐是「模範公僕，也是很好的人」，「他忠誠地統籌軍隊，讓美國更安全、過得更好」。但小布希未直接提及入侵伊拉克的決策。

共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers）也表示：「倫斯斐是為國家公務奉獻數十年的傑出領袖。他在911事件中協助帶領美國走出最黑暗的一段時期，包括奔赴五角大廈救助傷者和倖存者…他很優秀，世人會為他的離世而哀痛。」

但哥倫比亞大學的奈特憲法第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）主任賈佛（Jameel Jaffer）說：「倫斯斐的命令導致美國在阿富汗、伊拉克、關達那摩灣關押的數以百計囚犯遭受虐待和折磨，這件事應該寫在訃聞開頭…上百名囚犯在偵訊中死亡。調查內容極其雜亂無章，但軍方自己做出的結論就是有些囚犯被虐死。」

關注阿拉伯世界自由的Kawaakibi基金會（Kawaakibi Foundation）主席巴格達迪（Iyad el-Baghdadi）表示：「倫斯斐是戰犯，他主導了涉及大舉屠殺平民、系統性酷刑和劫掠以及大規模貪腐的非法戰爭。他參與破壞的國家至今仍未恢復，這就是他留給後世的東西。」