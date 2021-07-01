中共前總書記江澤民缺席七一中共百年慶典。圖為中共總書記習近平(中)、前總書記胡錦濤(右)、國務院總理李克強(左)。(翻攝央視)

中共總書記習近平7月1日在中共百年黨慶上講話。(翻攝央視)

【LIVE直播】大陸共產黨成立 100 周年大會｜2021.07.01

中共建黨百年慶典登場，除了中共總書記習近平長達一小時的講話完，現場還有不少細節，譬如前領導人江澤民缺席、特意安排與國民黨有淵源的黨派代表致詞、以及萬人群聚不戴口罩的場面等，都值得玩味。

一、江澤民缺席

最近幾年，大陸前領導人江澤民健康出問題的消息不斷，甚至幾度有江澤民過世的傳聞，但官方從未證實。2019年10月1日，大陸慶祝70周年國慶，江澤民、胡錦濤二位前任總書記都現身並全程觀禮，留下了習、江、胡三人同框的難得畫面。不過此次七一百年黨慶，胡錦濤參加了，江澤民則缺席，這也意謂江澤民或因個人健康因素無法參加。

二、民革中央主席代表致詞

中共不走西方民主這條路，稱自己採行的是「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」，所謂「多黨」就是八大民主黨派，而此次在習近平講話前，先安排八大民主黨派之一的「民革中央」主席萬鄂湘，代表各民主黨派、工商聯和無黨派人士聯合致詞，也具特殊意義。

因民革中央的全名為「中國國民黨革命委員會」，該黨早期黨員多來自國民黨左派人士和中華民國國軍易幟、被俘的高級軍政人員，主要創建者為宋慶齡。與台灣有著千絲萬縷的連結，「組統」工作(祖國統一)也是該黨任務重點之一。1949年，中共讓國民黨敗退台灣，2021年中共建黨百年，再讓有國民黨淵源的民革中央讚頌中共，意在言外。

譬如萬鄂湘在致詞時，表達了對中共的四個「由衷敬佩」，最後稱「我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，做中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事」。

三、7萬人群聚不戴口罩

疫情以來全世界都都害怕群聚感染，不過此次在七一黨慶現場，七萬人群聚，無人戴口罩，這無疑是要向全世界展現大陸的防疫成果。

不過全場不戴口罩，不代表沒做防疫措施，而是提前部署。據了解，所有與會者，包括記者、工作人員，都必須接種完兩劑新冠疫苗，並確認核酸檢測為陰性方能到場。

四、中山裝

在中共百年慶典上，習近平著灰色中山裝參加，相較於其他在天安門城樓觀禮者都穿西裝，只有習近平穿中山裝，更顯得習是「主角」。2019年10月1日的大陸七十周年國慶，習近平則穿黑色的中山裝。

2018年12月習近平訪問西班牙，身著中山裝就曾引起討論。當時大陸外交部禮賓司官員稱，這充分展示中國文化的風采，也體現了中國在外交上的自信姿態。英國BBC報導稱，習近平開創的「中式禮服」，已經成為中國官員在國際重大正式場合的著裝樣板。

回顧中國近代史，中山裝的確出現在許多重大時刻：1949年，毛澤東宣佈中華人民共和國成立時，身著中山裝；1979年，鄧小平訪問美國與卡特總統會面，穿的也是中山裝。此外也有一種解釋是，習近平要向孫中山致敬。

五、100響、100步

中共慶祝建黨百年，除了空中分列式擺出100字樣，許多環節都緊扣100。譬如安排禮炮鳴放100響。

在1949年中共建國大典時，時逢建黨28年，鳴放28響禮炮，今日建黨百年，鳴放100響禮炮。

在禮砲聲的背景下，解放軍國旗護衛隊以100步齊步走、100步正步走、再以100步齊步走，走完220公尺的進場。