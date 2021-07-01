基隆信義、仁愛、成功、果菜批發市場攤商，約1600人接種疫苗。（陳彩玲攝）

基隆市各傳統市場因疫情陸續歇業，近日皆完成復市，市長林右昌下令提高防疫指引，除了所有攤商採取「雙罩一套」，今天也針對信義、仁愛、成功、果菜批發市場攤商，約1600人接種疫苗，在第2劑疫苗施打前，每14天進行一次快篩持續監測。

仁愛市場6月29日復市，為確保安全環境，衛生單位篩檢406人、果菜市場快篩605人、信義市場快篩280人，採檢結果全數陰性，市府今天也開始為4個市場攤商，約1600人施打疫苗，其他傳統市場也會陸續造冊通知，林右昌上午親自前往市場視察接種狀況，他讚許施打場所空間與次序規畫良好，並強調市府會盡快幫攤商施打疫苗、形成保護力，讓消費者能安心消費。

林右昌表示，攤商施打第2劑疫苗前，會要求每14天做一次快篩，不僅保護市場消費環境，也對未來解封後的經濟提升會有助益，他說，疫情有趨緩情勢，基隆也一周內出現2次「嘉玲」，大家齊心努力，這段時間還是不要放鬆，期待7月12日能順利解封。

林右昌進一步指出，中央流行疫情指揮中心和農委會昨規定全台303處農漁畜批發市場工作人員需採「雙罩一套」，他很樂見市府團隊率先提出的防疫指引，得到中央支持，是基隆的光榮，希望疫情趨穩，能在中央評估下盡快恢復正常生活。

另外，受疫情影響，許多攤商生意大不如前，每天入不敷出，對此，林右昌表示，市府第一時間有針對公有市場攤商給予租金減免等補助，現在延長到7月底前，相關減免補助都會比照辦理。