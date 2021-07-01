德國汽車製造商BMW周三表示，已經成立第二家企業創投基金，將撥款3億美元，資助那些專注於永續、先進製造和未來運輸的新創公司。

總部位於加州Mountain View的BMW i Ventures將管理這個基金。而兩個創投基金將讓BMW的創投規模來到近9億美元，為全球汽車業最大的基金。

BMW透過成立已五年的i Ventures，此前已投資50多家公司，包括ChargePoint和Proterra。BMW的重點仍在早期到中期的新創公司，其中許多都位於矽谷。

i Ventures主管和合夥人Kasper Sage表示，新基金將投資汽車和製造的自動化，數據和連結，以及在運輸每一層面的降低碳排。

豐田的創投部門也常與BMW創投合作，雙方曾聯合投資了五家新創，包括May Mobility和Nauto。BMW表示，將繼續與豐田、保時捷、捷豹路虎等公司進行聯合投資。