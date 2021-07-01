行政院政務委員兼發言人羅秉成今天宣布，行政院決定循台積電、鴻海永齡基金會模式，成立佛教慈濟慈善事業基金會採購疫苗專案，參考台積電、鴻／永齡基金會的先行經驗與作法，接續共同推動疫苗捐贈專案，對此，慈濟基金會對政府同意慈濟協助獲得疫苗、齊心消弭疫情的努力，表達感恩之意。

慈濟基金會在6月23日遞交疫苗申購案後，於6月26日接獲總統蔡英文致電證嚴法師，表達支持與感謝慈濟對疫苗的申購，也保證行政部門會積極處理；相關部門旋即於27日致電慈濟基金會執行長顏博文，邀請慈濟基金會於6月28日見面，商議慈濟申購疫苗的相關事宜，當天下午，與會的相關部會首長表達支持慈濟申購案，會談結果十分良好，感謝蔡總統及行政院的積極支持與處理。

慈濟基金會表示，經雙方密集溝通後，7月1日，政府決定依循鴻海／永齡基金會及台積電的申請模式，另立慈濟捐贈疫苗專案，並參考鴻海／永齡基金會及台積電專案之經驗，緊密接續推動，早日讓慈濟購捐500萬劑BNT疫苗。

慈濟基金會指出，感恩政府的允諾為慈濟疫苗的取得跨出了關鍵的一步。「救人如救火」，保護人民的健康是全民的共識，也是慈濟申購疫苗的初衷。慈濟基金會非常感恩政府與民間各界都能齊心協力、共同防疫，後續盼望鴻海永齡基金會、台積電以及慈濟的申購程序能夠順利進行，儘快提供全民施打疫苗，以有效消弭疫情，讓社會大眾早日恢復正常的生活秩序。