彰化知名地標「喬友大樓」昨（30日）夜7時52分驚傳大火，釀4死18傷慘劇，奪走陳姓房客（男）、倪姓房客（男）、一名外籍移工，以及年僅33歲勇消陳志帆的生命。對此，彰化縣長王惠美今（1）日一早於臉書PO文哀悼，卻引發彰化網友群情共憤，留言砲轟「這裡根本應該全部打掉的」、「拜託把這棟燒過好幾次的大樓重打掉重蓋」、「現在縣民等著看後續要怎麼處理這一棟站前廢樓」，要求地方政府關注舊大樓安全問題。

據警消指出，彰化「喬友大樓」7、8、9樓目前改建為「百香果商旅」防疫旅館，火警當下一度受困31人，起火點雖非在防疫旅館樓層，可焦黑濃煙不斷上竄，初判4名罹難者均是吸入濃煙嗆傷而死。

針對這起惡火釀災悲劇，彰化縣長王惠美今（1）日上午在臉書PO文表露遺憾，表示「昨晚百香果商旅大火，雖經過近9個小時搶救，仍傳來不幸消息，火警造成4人死亡憾事（其中1人為消防人員），願逝者安息，感謝消防同仁盡忠職守，相關火場調查工作也展開以釐清責任。」但此文一出，當地許多網友不領情也不買單，留言狂刷「真的！這棟大樓真的很可怕！為什麼不拆除？又老舊，根本是危險建築」、「拜託把這棟燒過好幾次的大樓打掉重蓋，做好消防安全設施，別再讓無辜的人死在裡面好嗎？」「昨晚睡前還看到全員平安的，怎麼會這樣，這裡根本應該全部打掉的，什麼活化應該不可能了」，紛紛要求彰化縣府重視老舊大樓的安全管理問題。

彰化網友在縣長王惠美臉書留言，呼籲地方重視老舊大樓安全問題。（圖／臉書_王惠美）

不僅如此，還有一名彰化網友爆料，當地不只喬友大樓，彰化火車站附近也存在一些老舊木板屋，有的裡面還住人，有的已原地廢棄，於是忍不住痛批「光看就很嚇人」、「每次都一任拖過一任，嘴上講講，才造就今日的慘劇！現在縣民等著看後續要怎麼處理這一棟站前廢樓」、「縣府是不是該強力推動都市更新？難道又要每一次等到發生悲劇才要檢討跟處理？」

據了解，殉職的33歲勇消陳志帆是在該棟大樓9樓9627房的浴缸內被尋獲，當時人已沒有呼吸心跳，同袍輪流跪地替他進行CPR仍回天乏術，消防局長邱聰佳稍早赴殯儀館捻香時透露，陳志帆應是空氣瓶氧氣耗盡，加上大片濃煙籠罩，於是逃到浴室避難，但最終仍窒息身亡，令人不勝唏噓。