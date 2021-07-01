高顏值美女做料理，讓巫啟賢覺得賞心悅目。（ETtoday新聞雲提供）

巫啟賢太愛選手的料理，對選手說若他的餐廳沒有這道菜要砸杯。（ETtoday新聞雲提供）

選手的料理太厲害，連台菜廚神阿發師都感動了。（ETtoday新聞雲提供）

《料理之王2》美味回歸，本季除了導師陣容堅強，選手們也是實力超群、各具特色。7／1即將播出的第二集出現五星級飯店鐵板燒師傅，其春筍料理連「台菜廚神」阿發師都一口接一口，直呼「我自己吃到都感動了」；還有米其林一星餐廳副主廚的料理讓Janet謝怡芬都禁不住舔盤，更直接用手抓來吃、吸吮手指的湯汁。

《料理之王2》第2集料理主題仍為「春夏秋冬」，首先上場的是「高顏值組」，包含曾獲2018年溫哥華華裔小姐競選冠軍的演員林昀，以及氣質歌手、曾為星光三班的「小COCO」陳予新，吸睛指數爆表；巫啟賢表示「我實在無話可說，欣賞美女在做料理，本身已經是一件賞心悅目的事」，還開玩笑對中間的男選手說：「你是搭配的，你是綠葉…多高興我中間的攝影師把你給擋住了！」

本集最令人期待的就是最後一組的「神仙對決」，包含五星級飯店鐵板燒師傅、知名日本料理店日料廚師、米其林一星餐廳副主廚等，讓所有導師表示不像在評分反倒是在享受；五星級飯店鐵板燒師傅黃偉嘉的春筍料理「春分」，讓阿發師一口接一口，「我自己吃到都感動了」，鹹、甜、香、淡層次分明，阿發師把整盤全吃光、意猶未盡。米其林一星餐廳副主廚林彥碩的「春筍花園」則讓所有導師驚豔，Janet舔盤、吸手指樣樣來，還想直接跟選手訂位餐廳；巫啟賢則說：「去你餐廳如果沒有這道菜，我要砸杯了！」

此外，夏日鴨料理，有選手別出心裁製作「鴨胸刈包」；以及把鴨肉製成抹醬做成夏日法式點心，創意十足獲得導師們欣賞。羊肉料理的PK則由3位在海選時獲得「金鍋鏟」肯定的選手大對決，精彩可期。