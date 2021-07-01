全國自5月19日升三級警戒以來已逾1個月，許多餐廳、小吃因慘賠收場。位於台北市南陽街開業42年的「胖哥餐飲」也宣布，將於7月2日結束營業，消息傳開引發不少人惋惜，就連知名美食節目主持人陳鴻也在臉書感慨「這是比悲傷更悲傷的故事」，同時也是南陽街商圈一大憾事。

「胖哥餐飲」位於熱鬧的北市南陽街商圈，開業至今已42年，焢肉飯是店裡的招牌，擁有「史上最強焢肉飯」之稱，是附近許多補習班學生、上班族的最愛，每到用餐時間，店內總是座無虛席，就連中正一分局的警察也都是店內常客。

胖哥焢肉飯為店內招牌。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

受到疫情衝擊影響，老闆胖哥無奈地表示，升至三級警戒禁止內用後，生意銳減，只剩下原來的3成，每日的營收光是支付水電、房租及員工薪水就差不多了，「我也60多歲了，也差不多該退休了」，因此決定於7月2日結束營業。

陳鴻得知消息後，也趕在結束營業前去捧場，事後在臉書寫下對「胖哥餐館」熄燈的惋惜，認為這是比悲傷更悲傷的故事。陳鴻寫道，史上最強焢肉飯將於7月2日熄燈號，「胖哥餐館」是台大醫護人員的御膳，結束營業更是南陽街商圈一大憾事，會不會就此成為餐飲業的骨牌效應？「熄燈號前來吃有些悲傷，謝謝胖哥，大家後會有期」。

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