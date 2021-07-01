大陸網紅周揚青過去因與羅志祥交往成名，雖然被男方背叛，但事業運大旺，旗下品牌熱銷、頻上綜藝節目，近日又傳出新戀情，與小6歲羅昊甜蜜共撐傘，可說是事業愛情皆得意。近日她透過微博小號分享幼時寫的文章，除了字跡被網友稱讚很漂亮，連名字都引起廣大迴響。

周揚青昨（6/30）貼出小時候寫的作文，標題是《獻給母親》，她喃喃自語：「這是一篇寫給我媽的詩？但…又感覺不太像是給媽媽的…。」原來上面寫著：「你甜美的講故事的聲音，使我沉睡到如今，懷念呵，你那張開的雙臂，曾多少次把我摟在懷裡。你的微笑給了我勇氣，你凝注我的目光給了我信心」，最後一段還寫著：「也許有很多人並不相信緣分，但是我相信，因為你和我就是因緣分走在了一起」，她的字跡端正秀麗、文筆流暢，含題目共237個字，獲得老師評語「感謝生命」。

周揚青公開分享小時候的作文，字跡和名字的討論度很高。（圖／微博@用戶6520030499）

周揚青感性地表示：「在我的記憶裡我幾乎沒有看到過父母吵架，今天看完我小時候寫得這些作文、隨筆、道歉書和感謝信，我發現教育我的問題上，我父母一直保持著高度的一致。」文章公開後，網友除了盛讚她的字跡優美、從小就文采洋溢，還有眼尖的人發現標題旁的名字跟現在竟然不同，好奇發問：「為什麽小時候名字叫揚清，現在變成青啦」、「所以到底是周揚青還是周揚清？」對此，周揚青本人未解答，有網友推測「揚清」可能源自《舊唐書》「激濁揚清」，比喻除惡揚善，似乎隱約透露父母當初取名的期盼。