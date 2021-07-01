瀧内公美情慾解放，在片中想當網紅卻淪網黃。（采昌提供）

刻劃都會女性陷入「社群小帳」泥淖，甚至走火入魔的電影《私慾帳號》，請來電影旬報影后瀧内公美，以及被日媒評選為「國寶級帥哥」的神尾楓珠領銜主演。本片導演加藤卓哉透露，因為觀賞了廣木隆一執導的《她的東京應召週末》而認識了瀧內公美：「她是個能夠完美演繹人性弱點與脆弱的女演員，所以想請她來詮釋這個角色。」

《私慾帳號》也是瀧内公美繼《火口的二人》之後，再度呈現眾多情慾場面的電影作品，不僅在社群網站上另開十八禁「分身小帳」，更為了增加追蹤人數，專門在小帳內張貼不露臉乳溝、下半身內褲照，甚至食髓知味上傳不露臉性愛影片。原本只是想當網紅，沒想到最後迷失自我淪為「網黃」，讓人看得瞠目結舌。

瀧内透露自己沒有在使用「社群小帳」，可說是完全的新手，她對此表示：「因為沒有使用，感覺這個角色離我很遠，也很好奇會開設『小帳』的人，到底是什麼心態。為了準備角色，我到處跟有使用的人打聽，只是大家好像都很保密地跟我說：『通常不會有這種事啦！』」至於被問到如果擁有『小帳』會做什麼事時，瀧內也笑說：「因為我很喜歡法國鬥牛犬，所以想一直看狗狗，但最終還是會埋怨工作吧…。」

值得一提的是，瀧内公美在《私慾帳號》除了香豔火辣的情慾戲，更有不少情感細膩的內心戲，角色的發揮空間頗大，讓她演來十分過癮。其中一幕在大街上跑步的場面，更透過她細膩的表情變化，呈現出角色的內心矛盾與拉扯。據悉，該場面讓瀧内從當天凌晨2點就進行準備，直到正式拍攝已經快要天亮了。

面對媒體大讚她跑步的樣子很美，她也透露可以跑得很美的秘訣：「就是吃得好、睡得好！」尤其疫情期間，也讓她很多時間都宅在家，她也透露在這段期間當中：「我打開久違的DVD，進行『美式新兵訓練營瘦身法』核心運動，讓我動得好累！」。