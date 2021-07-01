蔡進峰說，旅館所有消防法規都有符合規定，包含防火門，天花板也是使用防火材質，第一時間要求緊閉門窗，但仍有少許濃煙竄入，燻黑部分天花板及牆壁。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

蔡進峰強調，大廈2至4樓都是空房，5樓目前則是有拉皮、防水工程在正進行，目前起火原因傳出是在二樓，但沒有經過證實他也不敢確定。(吳建輝攝)

彰化喬友大廈過去曾是彰化市知名地標，但經營不善荒廢10多年，前後一共經歷4次火警，包含人為縱火，2年前百香果旅館進駐7至9樓，今年轉為防疫旅館，消防安檢皆合格，業者蔡進峰出面還原，他說最早大約6點半左右就有濃煙竄出，拿著滅火器下來就已經來不及，緊急請所有房客躲回房間，不要外出。

蔡進峰出面還原，表示當晚6點半左右就有發現少許濃煙，他跑到火災受信總機查看，發現顯示火警，隨即帶著同仁拿著滅火器往下查看，抵達一樓就發現消防員已經在現場待命，因為濃煙已經竄起無法疏散，才撥打電話給樓上同仁，要求住客躲在房間裡面不要外出，避免嗆傷。

蔡進峰說，旅館所有消防法規都有符合規定，包含防火門，天花板也是使用防火材質，第一時間要求緊閉門窗，但仍有少許濃煙竄入，燻黑部分天花板及牆壁，其他設施則都沒有受到損傷，而旅館內住民都是回國持有陰性報告須隔離14天的旅客，沒有確診者。

蔡進峰強調，大廈2至4樓都是空房，5樓目前則是有拉皮、防水工程在進行，目前起火原因傳出是在二樓，但沒有經過證實他也不敢確定，2樓是空屋堆放大量廢棄物，因為之前有傳出遭人縱火的紀錄，還是自燃或其他原因他也不敢亂說，只能等待後續調查釐清。