《華盛頓郵報》6月30日報導，隨著中國大陸與菲律賓在南海的緊張情勢升級，大陸頻頻動員有「小藍人」之稱的武裝漁船進入菲國主張的專屬經濟海域；為因應此一局面，馬尼拉正轉向另一種非傳統的資源來管理雙方海上衝突，即透過女子無線電的柔和聲音，來驅趕大陸船艦。

菲律賓海岸防衛隊6月25日為新成立的單位舉行結業典禮。該單位被稱為「海上天使」(Angels of the Sea)，由81位女性無線電通信士組成。隨著愈來愈多大陸船隻誤闖菲律賓專屬經濟區，海上天使的任務就是小心回應北京對該水域提出的法律主張。

菲律賓海岸防衛隊副司令拉羅亞(Leopoldo Laroya)表示，「在海岸防衛隊的船艦與岸上單位，擁有女性無線電通信士將產生獨特重要性；特別是這可以避免局勢緊張的加劇。我們期盼海上天使能成為海洋秩序的代言人，尤其在我們敏感的海洋邊疆上」。

海岸防衛隊官員認為，女性無線電通信士溫柔的嗓音，將讓大陸船隻想起「母親對孩兒安慰的聲音」；當雙方身處危險情勢時，更會讓大陸船艦想起遠方的親人、女友或母親的聲音。

此外，菲國海岸防衛隊更強調這是菲律賓減少性別歧視、增進婦女地位的一系列努力之一部分。不過，這樣的說法引來抨擊，反對人士認為這不但沒有擴大女性的權力，反而加深傳統社會對女性的刻版印象。

菲律賓大學政治學專家佛朗哥(Encinas-Franco)表示，把女性當作和平談判者，從本質上削弱女性在軍隊中的角色。不過，海岸防衛隊不是刻意做出性別歧視，而是對於性別平等的了解過於膚淺。

報導引述《南華早報》報導，指出海上天使的靈感來自於日前數名女性無線電通信士的成功案例。4月27日，大陸與菲國爭議的仙濱礁（Sabina Shoal）出現7艘大陸船隻，當時1名女性無線電通信士向其喊話。

當時，菲國海岸防衛隊阿奎里諾(Gretch Mary Acuario)在事先錄好的廣播中表示，「仙濱礁（Sabina Shoal）的不明外國船隻注意，這是菲律賓海岸防衛隊。你們現在身處菲國專屬海域。你們需要提供船隻名稱、意圖，以及下一個停靠與最終停泊港口等資訊」。

由於大陸船隻沒有回應、逕自離去，這起案例獲得菲國總統杜特蒂的讚賞。雖然杜特蒂一再表示自己會在南海採取更強硬的立場；但相較於前任阿奎諾三世，杜特蒂實質上迴避了與北京的對抗。不過，近幾個月來，馬尼拉不斷加強爭議海域的巡邏。

每年全球約有3分之1的國際航運會經過南海水域，隨著各方在此糾結，緊張情勢也隨之升高；不過，《華盛頓郵報》質疑菲國的做法是否真能緩減海上衝突。事實上，阿奎里諾5月受訪時表示，在與大陸船隻對峙時，不論男性抑或女性，其實差別不大。

不過，倡議者加文(Ronnie Gil Gavan)少將堅稱，女性無線電通信士會喚起「亞洲文化中，母親或妻子的權威地位」。菲國女權人士則反駁，許多亞洲社會仍是父權體系，海上天使不過是杜特蒂性別歧視的遮羞布，也反映出他對女性厭惡的本質，更使南海情勢顯得無足輕重。

儘管菲國過去曾出現2任女總統，但杜特蒂經常口出貶低女性的言論。雖然馬尼拉近年來提高女性參與軍隊的程度，以符合聯合國在2000年的一項決議。該決議呼籲各國在和平與安全行動中，讓女性加入並成為平等的夥伴。

佛朗哥分析，菲國官員不斷地強調2017年與伊斯蘭激進分子的衝突中，女兵也曾經上陣殺敵；但佛朗哥認為，此一決策完全建立在激進分子不太可能對女性下殺手。「所以，本質上菲國官員把女性當成了擋箭牌」。