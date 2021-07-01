妝品系大二學生林緯誠每天練習畫新娘華麗設計圖。（陳淑娥攝）

妝品系學生翁筱甯待在租屋處練習美甲技術。（陳淑娥攝）

疫情嚴峻學校採遠距教學，也讓學生更努力練習提升技術，弘光科大妝品系生參加中華奧林匹克盃美容美髮美甲交流競賽大會，獲得7獎項。大一生邱佳茵找不到模特兒練習，便自己畫自己，奪得1冠軍1殿軍佳績；進修部二技一年級曾湘詒在真人新娘化妝組奪冠。

妝品系副主任許慈芳及助理教授劉美鈴表示，受疫情影響比賽改為線上，學生在家練習後，用手機拍照傳給指導老師討論，最後再把最好作品拍照上傳參賽，雖是線上比賽，但學生表現優異，勇奪2冠軍、1季軍、1殿軍及2佳作。

在新娘華麗設計圖組奪冠大一生邱佳茵，也在真人新娘化妝組拿下第4名。她說，想要提升自己專業能力，一次報名兩項比賽，但是，真人新娘化妝受疫情影響，找不到模特兒練習，便首次嘗試化自己，再把作品繳交上傳比賽，很開心能有好成績。

二技進修部一年級學生曾湘詒在真人新娘化妝組奪冠，她從事新秘工作再度回校唸書，想要擴展專業領域，從決定參賽到繳件比賽，僅一個禮拜，因此把握時間練習，不斷請教老師及上網找資料，無法與模特兒常碰面練習，就一直畫自己練習。

「疫情嚴峻不敢回家，減少移動深怕染疫，只好在租屋處練習技術！」大一學生翁筱甯參加凝膠彩繪組獲得佳作。她說，家住宜蘭，下課後在打工，擔心返家增加染疫風險，父母也叮囑她不要趴趴走，因此，都待在租屋處，剛好報名參加比賽，利用晚上10點打工後的時間練習，能夠得獎很開心。

在新娘華麗設計圖組拿下第三名的大二學生林緯誠說，儘管是線上比賽，但他每天還是畫至少四張畫作，透過紙上創作化妝，讓他學習更加專注、也磨練自己耐心。他指出，該比賽與真人化妝差別在於一個是平面的、一個是立體的，透過比賽讓自己增加經驗，對於學彩妝有很大幫助。