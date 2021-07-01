麗彤(6539)今日舉行股東會決議配發每股現金股利4元，董事長張麗綺指出，集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，雖然台灣本土疫情五月急速升溫，不過，公司旗下的DV官網銷售穩健，隨著保健美容產品銷售量持續成長，隨著疫情推升網路購物需求強勁，下半年將視消費市場需求擴大行銷，以期挹注營收穩健成長。

張麗綺表示，雖去年COVID-19衝擊全球經濟活動，2020年合併營收18.12億元，然公司持續開發新商品及精準行銷，憑藉研發與自營60萬線上會員優勢，旗下保健及保養品開發多元品項，透過導入大數據精準分析，墊高品牌競爭優勢，且認列向榮生技一次性的業外收益並降低對向榮生技持股比例，挾行銷費用控制得宜提昇獲利，本業與業外獲利同步成長貢獻下，繳出歸屬母公司稅後淨利為3.01億元，創下歷年新高，年增率81.26％，EPS5.05元。

麗彤2020年平均毛利率提升至51.08％，拉高公司營業利益至2.68億元，較2019年成長64％，係公司銷售通路策略調整，降低電視購物頻道的銷售比重；此外，向榮生技自去年4月起已非屬本公司之子公司，且去年底麗彤對向榮生技之持股比率已降至29.28％，依國際會計準則認列業外收益約1.09億元，推升歸屬母公司稅後淨利成長81.26％至3.01億元，創下歷年新高。

展望後市，麗彤專注發展美麗與大健康事業，挾研發優勢，繼續推出新款保健/保養品，滿足消費者的需求，目前以台灣及大陸市場為主，未來仍會持續開發東南亞市場；並善用大數據系統分析，導入新會員，針對不同特質的會員，精準推薦符合其需求之產品；醫美管理平台領域，除提升專業硬體設備，並持續與策略聯盟診所擴展新據點，深化平台服務。