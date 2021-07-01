市場在關注Delta新冠病毒發展，以及美國時間2日美國相關就業報告出爐前，美元走強，韓元因此疲弱。1日韓股目前在3,279.65點左右，下跌17.03點或0.52%。同時，韓國公債殖利率也下降。

三星電子跌0.5%，SK 海力士跌1.96%，Naver也跌0.12%。

三星證券認為，因預期美國就業數字應會有好消息，故美元走強，但KOSPI卻因此受到排擠。韓股與其它股市因相繼創新高，也正遭受獲利了結賣壓。

市場認為，將公佈的美國就業報告應會有好消息傳出，也讓美國聯準會欲升息的鷹派講話會更大聲。同時，因資金移往美元避險，故美元6月正朝自2016年11月後，最大單月漲幅方向移動。

澳洲、印尼、馬來西亞以及泰國，正為疫情加溫所苦，並制定相對社交禁令。

經濟數據方面，韓國6月出口已連續4個月都是兩位數在增加。在採購經理人指數（PMI）方面，6月份也是連續9個月在成長。

一美元可兌換1,132.2韓元，韓元走貶0.54%。

同時，韓國10年期公債殖利率也下跌2.6個基本點。