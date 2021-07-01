美國記憶體廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報優於預期，也對第4季展望續樂觀，並預期DRAM、NAND供給到2022年都將維持吃緊狀態。

台DRAM廠南亞科(2408)、華邦電(2344)亦受惠產品價格上漲，第2季獲利比第1季大幅成長可期；也都預期供給吃緊可望延續至今年底。不過，美光科技公布財報及展望後，股價反而走跌，使得南亞科、華邦電盤中股價也都壓回。

美光於美國股市週三盤後公佈2021會計年度第3季(截至2021年6月3日為止)財報：營收年增36%、季增19%至74.22億美元，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增129%、季增92%至1.88美元，均優於分析師之預期。

美光持續看好業績成長，預估2021會計年度第4季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘分別為82億美元加減2.0億美元、2.30美元加減0.10美元。均優於分析師之預期。

美光執行長Sanjay Mehrotra表示，隨著全球經濟反彈，預期DRAM、NAND供給到2022年都將維持吃緊狀態。美光財務長Dave Zinsner指出，DRAM、NAND市場均吃緊，第4季度報價預估都將呈現上揚。美光(MU.US)8個交易日以來股價第7度收高，週三上漲2.47%、收84.98美元，創5月7日以來收盤新高。但美光週三盤後下跌1.97%至83.31美元。