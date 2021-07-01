「實價登錄2.0」新制，今(7/1)日正式實施，根據內政部實價登錄官網資訊，許多銷售中、正在交屋或已完銷的預售新案，成交價格，全都露！

以最新完工的話題王「信義首席公館」來說，最高單價270.7萬元，位於23樓；至於全台最高單價，則為大安區「元利信義聯勤」，南棟32樓，每坪以299萬元成交，刷新全台史上最高單價，堪稱「豪宅王」。

今天正式實施的「實價登錄2.0」新制，總計有5大變革，包括：成交案件地號與門牌完整揭露、預售屋銷售前須備查，成交後30天內須申報、機關有查核權，最重可按次罰100萬元、禁紅單轉售、預售屋契約納管等。市場專家普遍預期，將使得不動產成交資訊，更即時完整揭露，防杜投機炒作。

今天最新上線揭露的內政部實價登錄官網，也顯示，實價資訊，在同一建案的各別樓層、門牌號碼、戶別、成交單價、成交總價，都完整揭露。

以最近豪宅市場上的話題王「信義首席公館」來說，雖然興建期間持續潛銷多年，單價也傳出頂樓可望刷新每坪300萬元天花板，但此次實價登錄2.0版，就完整揭露實價，總計已揭露8筆，每坪成交單價都站上220萬元，最高單價目前在23樓，每坪達270.7萬元，總價達3.43億元；至於24 樓，每坪成交單價達267.7萬元。

至於全台最高單價的「豪宅王」，為大安區「元利信義聯勤」，南棟32樓，每坪以299萬元成交，刷新全台史上最高單價，總價達4.61億元；另外同一樓層另一戶，則以總價4.56 億元成交，每坪單價達296.1萬元。