因應新冠疫情，全球啟動無限量QE與財政刺激，讓全球經濟挺過疫情衝擊，在各國經濟重啟之後，卻見到原物料價格暴增，即使在台灣未採取如各國無限QE政策，但仍有逾9成的民眾感受到物價上漲壓力。

針對全球需求也因經濟復甦而走強，引發通膨疑慮，國內民眾者是否認為國內物價上漲？根據永慶房屋2021第三季網路會員調查果顯示，93％消費者有感受到物價上漲，同時，84％消費者認為食物類物價上漲感受度最深，其次則有逾5成消費者感受到日常用品、雜項類以及居住類的價格上漲。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，食物類、日常用品與雜項類是民生必需，所以消費者最容易感受到物價上漲，而居住類則是包含房租、家具、水、電、瓦斯等，必須注意的是，若未來通膨持續上升，房租恐也會受到帶動而上漲，那麼，消費者選擇「租不如買」的情況將可能愈來愈明顯。

那麼，若真的發生通膨，有六成以上的受訪民眾認為不動產做能抗通膨。陳賜傑指出，根據調查，有62％受訪者優先會選擇投資房地產抗通膨，因為不動產價格具有僵固性，即使在金融風暴時期，價格幅震盪幅度也不如股市，相對抗跌，不僅保值，甚至可能還有增值空間；另有三成四的受訪者認為黃金具抗通膨效果，此外，也有受訪者會選擇持有現金和投資股票。

該項調查是永慶房屋採「電子郵件」方式寄發永慶房仲網會員與官網點入，調查時間2021/5/14~2021/5/30。回收有效問卷數為1163份。