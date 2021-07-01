中市西區咖啡廳業者慰勉第一線防疫警察，送燕麥奶咖啡給中市警一分局公益派出所員警享用。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

全國防疫警戒3級，再度展現「台灣最美的風景是人」。中市1家咖啡廳業者為感謝第一線防疫警察，日前送咖啡給中市第一警分局公益派出所慰勉員警。公益派出所所長江清萬也自掏腰包向業者訂餐給同仁享用，幫助轄內餐飲業者度過疫情難關。江清萬今天說，「一杯咖啡的力量，能提振精神，更替心靈層面注入無限的力量」。

中市西區精誠三街1家咖啡廳業者日前免費提供30杯燕麥奶咖啡送到給公益派出所提供員警享用，慰勉第一線防疫人員的辛勞，員警們看見業者送來精品咖啡，喝在嘴裡感到相當暖心。

「一杯咖啡的力量，能提振精神，更替心靈層面注入無限的力量」江清萬對業者的鼓勵表示感謝，他並說，疫情期間，各行各業都相當辛苦，在營運艱困之際，仍無償提供餐飲慰勞員警，令人感動，他決定以實際行動回饋轄內業者，自掏腰包向業者訂餐分享同仁，協助轄內業者度過難關，並呼籲民眾共體時艱齊心抗疫。

張姓業者在接獲警方訂餐相當驚喜。他說，疫情期間，生意受到衝擊，店內夥伴工作氣氛低迷，在送愛心咖啡到防疫前線，看到第一線防疫人員笑容，自己更感欣慰，才發現原來自己才是當中最大的收穫者，決定繼續把這份心意傳遞下去。