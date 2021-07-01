政府多項新制在今(1日)上路，包括育嬰留停津貼加碼、擴大不孕症補助及對象、買房實價登錄2.0、房地合一稅2.0等，總統蔡英文也在臉書報告2大類重要的措施。不過，該篇臉書貼文曝光後，不少網友都在底下留言表達心聲，「給疫苗」、「我們需要的是疫苗然後過正常生活」。

蔡英文在臉書指出，七月到了，除了要持續落實防疫外，政府也有兩大類重要的措施如期上路，要向關心育兒和房價的大家報告，育兒新制上路，內容包括孕婦產檢補助的次數，從10次調高成14次，產檢假也從5天增加為7天、育嬰留職停薪的津貼，從六成薪提高到八成薪、擴大了不孕症試管嬰兒補助。

蔡英文說，居住正義新制的部分，按照房地合一稅2.0的規定，2016年後取得的房地、預售屋及特定股權交易，若在持有2年內出售，將會課45%稅率，持有超過2年、未滿5年內出售，則會課35%稅率，這是為了抑制短期的投機炒房，而按照實價登錄2.0的規定，房屋成交案件的地號和門牌要完整揭露，預售屋的定型化契約要納管，紅單交易也要納管並禁止轉售，這也是為了避免炒作，保障消費者的權益。

而該篇貼文曝光後，有不少網友湧入蔡英文臉書留言表達訴求，有人呼籲疫苗高風險的人打完後，請儘快往下年齡施打，讓大家有盔甲防護可努力賺錢，指揮中心要靈活做事才不會使經濟崩壞，也有人說「更希望有足夠的國際疫苗可以施打」、「給疫苗給疫苗給疫苗」、「我們只關心疫苗哪時候會大量到台灣」、「真的關心請把疫苗快快進口」、「我們只關心疫苗何時全部到貨」。

網友留言。(取自蔡英文臉書)