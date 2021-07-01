疫情恐讓線上教學成為趨勢，視訊教育品牌ViewSonic攜手北一女中、台中信義國小、高雄四維國小等中小學教師，合開網路課程，主題包含音樂、地理與美術等科目，每晚7點固定開課，5月中旬迄今，學生點閱次數已突破百萬大關，未來也將邀請外師直播教英文。

台灣首度面對遠距教學的大挑戰，ViewSonic自5月17日啟動「每晚七點停課不停學」線上直播課程，截至6月30日止，共實施超過50場直播及線上研習，涵蓋線上教學入門課程到各學科實戰經驗分享，吸引全國1000間學校加入、10萬位老師註冊，並已累積超過100萬次點閱率。

在課程設計上，ViewSonic邀請不同學年、學科老師，並結合「因材網」、「學習吧」、「均一」等教學平台，分享各種工具、教材導入線上課程的方式。像是北一女中地理教師張聖翎所開設的網課，不只結合108課綱重視的素養導向，還運用隨堂測驗與學生互動，確保學習效果。高雄市四維國小老師林俞君善用圖像說明，讓學生參與線上課程時，仍保持高度興趣和專注度。台中市信義國小音樂課教師葉珍青使用myViewBoard原創內容模板和素材，以圖片、影片實際操作五線譜教學，配合問答，增添互動性。

ViewSonic董事長朱家良表示，疫情嚴峻，突如其來的停課通知，讓很多習慣實體授課的教師面臨教學挑戰，但老師們不遺餘力，在這段時間共同積極克服數位教學困境，讓學生們學習不中斷。

朱家良提到，面對未來的複合式教學漸成趨勢，ViewSonic將與學校、老師們攜手前進，持續透過直播課程，分享教育科技最新趨勢與發展，以及針對不同領域規畫線上課程，協助更多老師提升數位教學能力。

由於「每晚七點停課不停學」線上直播課程深獲好評，ViewSonic將從7月起推出「前進教學新常態」直播課程，邀請全台各級學校、各科目教師，一同規畫實體和遠距教學的課程要點、分享所需軟硬體工具。這門課也將協同ViewSonic認證專業講師，進行全台線上共同備課大會，一起交流教學設計、教材及教學心得，因應開學後的複合教學挑戰。

ViewSonic也強調，未來將增加英語培訓直播課程，提升外籍老師數位教學能力，且直播涵蓋美洲、歐洲及東南亞地區，力求師資與教學國際化。