行政院上周推出「紓困4.0」精進方案，包括放寬紓困對象認定、勞工紓困貸款名額加碼、6月暫緩實施夏季電價等，不過，外界對於紓困方案仍持續提出許多建言，並關注夏季電價是否延後實施。對此，行政院發言人羅秉成今表示，會把相關意見提供給經濟部評估，請經濟部審酌相關議題。

因應疫情衝擊，行政院推出「紓困4.0」方案，但外界認為紓困對象、資格限制過多，經國發會彙整各部會、朝野立委及各界建議後，上周提出「紓困4.0」精進方案，包括加發打工族一萬元補助、6月暫緩實施夏季電價等措施。

不過隨著全國三級警戒延長至7月12日，不少民眾配合防疫必須在家上班，是否考慮延長夏季電價暫緩實施措施，羅秉成說，相關意見會提供經濟部參考。

羅秉成說，紓困4.0精進方案上周提出後，是否還有其他更進一步紓困相關建議跟作為，行政院都會密切注意，對於相關議題與建議，也會請經濟部予以審酌評估。