台中捷運綠線南屯站土地開發案，去年12月公告招商，今年6月25日辦理申請人評選，台中市交通局1日宣布，由日勝生旗下子公司集順生活科技公司（日勝生為共同投資人）獲選最優申請人，預估投資金額23.5億元。 捷運綠線南屯站開發基地面積771坪，法定容積率及建蔽率，分別為500％及70％，最優申請人集順生活科技公司，將規劃興建地下五層、地上27層的地標型建築物，總樓地板面積約1萬1070坪，共299戶住宅及3戶店鋪。

緊接著，備受各方矚目的市政府站土開案，將重磅登場，基地面積逾2000坪，容積率650％、建蔽率70％，地段條件具有絕對優勢。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運綠線土開案在2018年剛推出時，幾乎乏人問津，台中市長盧秀燕上任後，即要求各機關動起來為台中招商引資，以基礎重大建設、優質勞動力及完善交通網路，為台中打造良好投資環境。

捷運綠線土開案，雖然去年面對新冠肺炎疫情衝擊，文心崇德站及文心櫻花站土開案，仍成功招商，並順利簽約，今年四維國小站及南屯站土開案，乘勢接棒推出，6月25日評選出南屯站最優申請人，捷運土開案搖身一變為市場搶手貨。

南屯站土開案概念設計上以「南屯之肺．森境薈萃」為建築量體立面綠化，造型上運用現代簡潔的處理手法，以南屯人文及城市紋理概念設計出交織垂直綠色植栽的視覺意象，延伸到周邊都市環境，白色連續的水平垂直樑帶，搭配框架內植栽立體的面貌盤繞在五權西路二段與文心路一段口的轉角外牆上，使沿街轉角空間充滿綠意及現代時尚。

葉昭甫說，台中捷運綠線今年4月25日已正式通車，而捷運藍線綜合規劃、捷運綠線延伸線及機場捷運（橘線）可行性研究等正由交通部審查中，大平霧捷運（紫線）也由市府進行可行性研究中。台中捷運路網已儼然成形，將正式邁入軌道發展新紀元，逐步實現大眾運輸導向發展（TOD）願景。