王傳一在《美味滿閣》追求魏蔓。（中視提供）

王傳一、魏蔓CP感炸裂。（中視提供）

防疫期間較少出門，不少人在家料理做菜撫慰苦悶，都成了廚藝大師！中視也選在7月推出色香味俱全的好戲《美味滿閣》。飾演天菜主廚的男主角王傳一，因疫情與拍戲關係，自我禁足在台北沒辦法回新竹，他最想念的美味就是岳母做的家常菜，尤其有著家的味道的古早肉更是一絕，「等這次工作結束，我一定會飛奔回家先吃我女兒臉上的嘴邊肉，再請岳母煮古早肉一解我的相思之苦。」

《美味滿閣》由龍劭華、苗可麗、王傳一、魏蔓、紀言愷、羅宏正、李維維等主演，7月6日起每周一至周五晚間8點在中視播出。該劇題材圍繞在「圓滿閣」這間餐廳，是一部結合美味料理與親情倫理的優質八點檔，龍劭華飾演總鋪師王發財，與老婆苗可麗經營「圓滿閣」，並育有三個兒子，王傳一飾演大兒子王子堯，繼承父親衣缽，是個母胎單身的天菜主廚，對魏蔓飾演的飯店千金方以茜一見鍾情，廚藝精湛的他祭出美味攻勢，用料理成功擄獲芳心。

這段時間演藝圈因疫情大受影響，王傳一透露，「每到一個環境及觸碰到的物品都一定先消毒，收工後鞋子一定噴酒精，衣服也換下來清洗，為了防疫養成這個好習慣，我覺得要持續，之後也比較不會生病或是被病菌感染。」魏蔓則覺得要珍惜習以為常的幸福，「回歸簡單，知足就是最富有」，她也希望解封之後，能去打羽球、爬山和汗蒸，還要吃最想念的火鍋。

王傳一不光戲裡擅長做菜，在家也會做西餐料理，「通常會煮義大利麵、煎牛排、做些沙拉，在家裡西式餐點就是我負責處理」。自從升格當爸爸，他的社群平台也時常分享與女兒的互動點滴，他透露女兒基本上不挑食，連紅蘿蔔都愛吃，親子間也很懂得找樂趣，「我們會一起養豆芽寶寶，看著豆芽菜長大，然後讓她跟著我們大人一起挑菜，晚餐炒出一盤新鮮的豆芽菜時，也邊跟她解說，讓她有參與感」。

雖然《美味滿閣》拍攝已有段時間，王傳一提到自己的角色覺得前後期的反差很大，「印象最深刻的應該是角色從開始的主廚轉變到保鑣，也必須因著劇情轉折而在表演上有所改變，從菜刀變飛刀」，多面向的呈現讓王傳一在《美味滿閣》魅力爆表，尤其他對魏蔓的溫柔追求，只要是對方愛吃的料理，他都能做，透過一道道的愛心料理把觀眾帶進甜蜜的愛戀裡。

多次合作的王傳一與魏蔓男帥女美外型登對，加上演出時自然不矯作，CP感炸裂，王傳一觀察到魏蔓在工作上很自我要求：「她會豐富自己的演出，走戲時也常常會跟導演及對手演員討論呈現的方式，是一個非常有想法的女生。」