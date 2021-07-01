教職員忙著清理校園環境。(長榮女中提供／曹婷婷台南傳真)

配合三級防疫警戒，各級學校全面停課，老師們為因應遠距教學，搬出十八般武藝不說，長榮女中餐飲烘焙、美髮彩妝等實作課程，老師們更是粉墨登場對著螢幕授課，儼然成為直播主，教職員則一手包辦校園清潔，有134年歷史的長榮女中校園老樹群眾多，連日大雨過後，為避免病媒蚊孳生，教職員主動展開清淤及打掃。

為因應遠距教學，餐飲烘焙、美髮彩妝等實作課程，考驗長女餐旅及家政兩大群科的專業老師，像是彩妝課，平常老師們多找學生當模特兒示範講解，但現在只好透過視訊，自己梳化自己。而且，為求畫面清晰好看，直播架、燈光等一應俱全，偃然成為網紅。

老師們為活化線上教學絞盡腦汁，職員則為了校園環境疲於奔命。長榮女中坐擁眾多百年老樹群，樹木又大又多雖然對景觀、空氣加分，但清掃工作相對繁重，超過3層樓高的百年老榕、樟樹、小葉欖仁等樹種，讓落葉成了長女打掃的日常。

校方表示，平時打掃工作有學生分攤，現在因疫情關係，校方除禁止學生返校、新生採線上報到，校園內也僅剩行政教職員分流上班，清潔工作自然落在他們身上。連日大雨，除了嚴防淹水，雨後又要擔心積水。總務處職員一一巡視各角落，清除積水，衛生組則展開掃落葉大工程，光是老榕樹掉落種子就裝好幾布袋。面對險峻疫情，教職員們說，這般「苦力」應該會延續到開學後。