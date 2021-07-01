廣華-KY(1338)今天召開股東會，承認去年度營業報告書、財務報表及通過每股配發現金股利3.5元。此次股東會亦進行全面改選董事(含獨立董事)，選出一般董事4席及獨立董事3席，新當選董事：余澤民、張家祥、黃建中及陳乃榮，3席獨立董事：林昇聖、沈朝俊、歐陽弘。

廣華-KY去年初受到新冠肺炎影響，大陸汽車產銷受到短期衝擊，再加上外銷北美自4月起封城二個月等因素，上半年表現不佳，下半年全球車市復甦，廣華-KY汽車內飾件包括塑膠成型、塗裝及轉印零組件等出貨回升，尤其來自日系品牌及大陸車廠的訂單增加，但上半年衰退較為嚴重，使得2020年營收為61.66億元，稅後歸屬於母公司淨利為2.95億元，每股盈餘3.51元，仍較上年度下滑。

公司為滿足主要客戶的需求，襄陽廣佳廠將於今年第3季完成二期廠興建，去年建置的蘇州太倉新廠主體工程已完成，預計今年第4季投入量產。廣華正開發智能座艙技術，生產環保且智能化的新產品，希望接下來新產品、新產能等效益能夠逐步展開。