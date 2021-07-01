台美昨天重啟貿易暨投資架構協定(TIFA)會談，42位美聯邦參議員聯名致函美國貿易代表戴琪表示肯定，呼籲逐步為台美洽簽雙邊貿易協定(BTA)奠定基礎。駐美代表處今天對此表達誠摯感謝，期盼繼續與美國國會合作，推動台美夥伴關係升級。

美聯邦參院情報委員會主席華納及共和黨首席議員魯比歐領銜、共42位跨黨派參議員於TIFA會談召開前夕，聯名致函美國貿易代表戴琪，強調蔡英文總統去年8月宣布移除美國牛、豬進口限制，現在是美國回應並與台灣展開談判的時機，促請戴琪採取積極作為，為未來台美洽簽貿易協定奠定基礎。

駐美代表處指出，這封由華納主席及魯比歐首席議員領銜發起的聯名函，共獲得42位參議員連署，展現美國會對TIFA復談及台美洽簽BTA的強勁支持。

連署議員除參院共和黨黨鞭索恩等領導階層外，另有包括於6月初訪問台灣的紀律委員會主席昆斯、能源暨天然資源委員會主席曼欽與共和黨首席議員穆考斯基、軍事委員會共和黨首席議員殷霍夫、商業委員會共和黨首席議員魏克爾等18位參院各委員會主席及首席議員。

以及包括主管貿易議題之參院財政委員會「貿易」小組主席柯寧等11位財政委員會成員。充分展現美國會跨黨派力挺台灣、支持強化台美經貿關係的強勁立場。

駐美代表處對於美國國會長久以來支持深化台美實質關係，力挺台灣拓展國際空間、捍衛我主權、民主自由制度及台海安全等各項具體行動，表達誠摯感謝，並期盼繼續與美國國會合作，推動台美夥伴關係升級。

該聯名函促請戴琪採取作為，為與台灣洽簽FTA或相關協定奠定基礎。強調台灣為美國第9大貿易夥伴，超越如印度、法國及義大利等人口更多之國家，且為美國農產品第8大出口市場。台灣支持高品質之勞工權利及環保標準。「我們有信心與台灣洽談之貿易協定可做為高品質FTA之模範，而該協定也將促進符合美國勞工及企業利益的公平自由貿易。如新加坡及紐西蘭等先進之經濟體均與台灣簽有FTA」。

聯名函也強調，與台灣展開貿易對話也極具戰略重要性，既維持美國在印太區域之經濟影響力及降低台灣對中國之依賴，對維持區域自由及開放至為關鍵。