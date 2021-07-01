全國各級學校於3日正式開始放暑假，不少學校考量弱勢家庭學童的用餐需求，於暑假期間提供午餐金費，讓孩子不必擔心用餐問題，除了和校園周邊超商合作之外，也有學校自行加碼30公斤的白米，由老師親自送至學生家中，甚至運送過程還遭遇野狗突襲，但為了學生的全面照護，老師仍使命必達將白米順利送達。

桃園市觀音區富林國小校長麥佩琪表示，防疫停課期間，校方仍持續提供低收入戶、中低收入戶及家境清寒等弱勢學生的餐點，包含假日的早餐及午餐，採用現金匯款給學生家長，讓學生自行採買。

提到暑假期間愛心午餐，麥佩琪說，愛心午餐的補助不僅有平日，就連假日也有提供，且學校更自掏腰包加碼每學生30公斤的白米，送給弱勢清寒學生家庭，其中特別要感謝辛苦送貨的老師，日前還發生運送白米的過程中，遭到路上黑狗攻擊咬傷 、被跳蚤攻擊等突發狀況，但老師當下還是擔心孩子沒有東西吃、會餓肚子，趕緊將白米送達。

另桃園市大園區潮音國小校長鄭家興提到，疫情期間學童可以直接去超商領餐，超商登記完後再由學校結帳，暑假期間的午餐則是直接匯款給學生家長；桃園市蘆竹區大竹國中校長曾榮郎說，暑假期間學校有跟附近的超商配合，讓學生可以至該處領取午餐，同時學生也可以領米、麵等主食，一次領取一周的量，考量有學生居住在比較遠的地方，若和校方反應，學校也會在他處找超商店長合作，讓學生能夠在用餐上更方便無虞。