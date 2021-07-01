全球新冠疫情嚴重，台灣防疫一年多最後也被英國變種病毒Alpha打敗，「全球防疫韌性排名」更從前段班暴跌到第44名，但住在台灣的俄羅斯正妹克莉絲汀娜（Kristina），卻選擇不回國留在台灣，並大讚台灣有很多超商，贏過全世界，實施三級警戒六周以來全靠在超商採買過活。

Kristina接受YouTube頻道《不要鬧工作室》採訪表示，很多人問她為什麼不回俄羅斯打自己國產的Sputnik疫苗，她解釋是因為她和她朋友都對Sputnik沒什麼信心，覺得留在台灣比較安全。

Kristina吃超商便當吃得很開心。（翻攝自Stopkiddinstudio youtube）

Kristina表示，她現在住西門町，家裡沒有廚房，三級警戒後很多店家都沒有營業，吃飯成了難題，「我覺得全世界都一樣，危機爆發，大家一定都衝超市。在現在這情況，台灣是最好的，因為這裡的超商密集度超高。」

Kristina說，台灣超商和超市賣的東西其實差不多，只是前者價格較貴，但人潮相對起來少很多，因此當大家都去超市採買時，她反而跑去超商買水、食物、衛生紙等生活必需品，她更表示，過去六周她所有東西都在超商買齊，靠超商過活。

根據俄羅斯公布的資料，其自行開發的疫苗「史普尼克五號」（Sputnik V﹚有效率高達92％，但目前俄羅斯1.44億人口中，僅12%接種至少一劑疫苗，許多民眾擔憂疫苗可能造成短期和長期副作用。同時俄羅斯媒體在上月15日報導，莫斯科近期發現了新冠肺炎新型變種病毒「莫斯科病毒株」，部分患者對以往有效的治療方法「沒有反應」，導致治療難度大增。