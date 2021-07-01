Riot Games SEA、鍇睿行銷(Carry Live Co.)與 Garena 在今(1日)正式宣佈中華電信成為太平洋英雄聯盟職業聯賽 (Pacific Championship Series，簡稱 PCS) 新的賽事官方合作夥伴。

中華電信為台灣資通訊領航者，提供核心業務涵括固網通信、行動通信及寬頻接取與網際網路，亦以大數據、資安、雲端及網路資料中心等技術提供客戶服務。中華電信長期支持台灣體育發展，過去贊助不少體育賽事，當中也包含業餘電競賽事，而 PCS 則是中華電信第一個贊助的職業級別電競賽事。

對於本次合作，中華電信表示，將持續致力電競產業推展，以資通訊技術的優勢及實力，串連電競相關產業鏈資源，帶動太平洋賽區電競產業的成長動能，同時透過支持電競賽事，培育更多優秀選手在國際發光發熱。

PCS 屬於跨區域職業電競賽事，參賽隊伍來自香港、台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國等不同區域，為太平洋區域最大規模的電競職業賽事。

鍇睿行銷執行長顏宥騫表示：「電信及網路對電競產業來說非常重要，簡直是密不可分的關係。以往與中華電信的合作都非常愉快，這次的結盟無疑是帶給 PCS 更加強大的後盾，非常感謝中華電信的信任與支持。」

關於賽事官方合作夥伴，顏宥騫也提到，團隊一直在努力提高 PCS 的水準及熱度，這段期間以來的表現及成效有目共賭。未來還會繼續努力，讓電子競技在太平洋區域重返巔峰。也期盼吸引更多異業夥伴的信任，進而共同打造更好的電競環境。