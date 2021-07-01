台股今(1日)盤中創下17863.90點的歷史新高紀錄，獲利了結賣壓也隨之出籠，鋼鐵指數由紅翻黑，萬海、陽明漲停打開，萬海股價甚至一度翻跌，大盤指數尾盤雖奮力向上，終場集中市場加權指數收在17713.94點，下跌41.52點，成交值增至6424億元。

台股開盤以17801.19點、上漲45.73點開出，指數震盪向上，多次刷新紀錄，盤中高點來到17863.90點，再創歷史新高，上漲108.44點，獲利回吐賣壓隨即湧現，開盤即漲停的鋼鐵股燁興、春源、志聯，漲停陸續打開，春源甚至一度翻黑，指標股中鋼盤中一度來到41.35元，上漲1.75元，股價也掉落平盤以下，鋼鐵族群漲跌互見，盤中仍有多檔亮燈漲停。

航運族群走勢也很吸睛，長榮以204元開出，站上200元價位，萬海一如往常股價率先亮燈，衝上353元的史上新高價，陽明跟著亮燈，也站上200.5元，長榮也衝高至216元，差一檔就漲停，台航、台驊投控盤中也見漲停，不過，萬海、陽明等漲停陸續打開，萬海股價甚至一度下跌3.5元至317.5元。

電子權值值也未扮演穩盤角色，台積電開盤上漲1元，以596元開出，開盤不久即翻黑，一度來到591元，聯電、聯發科、股王矽力-KY也開高走低，鴻海則在112元平盤上下小幅震盪。群創今召開股東會，開盤以21.05元開出，上漲0.3元，股價在尾盤也翻黑，友達、彩晶午盤後也走低。

聯亞藥30日代母公司聯亞生技公告，新冠肺炎疫苗已向衛福部食藥署申請緊急使用授權(EUA)，今日股價開盤小漲，以199元出，盤中一度回測190.5元，股價隨即翻揚，重回200元價位，高端疫苗則走勢疲弱，一度下探243元，下跌4元。