Ateam Inc.旗下直營的極致幻想RPG手機遊戲『神域召喚』於2021年6月30日(三)起，與『BLEACH 死神』的合作聯動全面召開！

活動期間: 2021年6月30日(三) 16:00 (系統維護結束後) ～ 2021年7月14日(三) 14:00(台灣時間)

▼TV動畫『BLEACH 死神』合作概要

首次與『BLEACH 死神』的合作召開中。新合作角色「黑崎一護」、「朽木露琪亞」、「阿散井戀次」、「四楓院夜一」、「更木劍八」、「朽木白哉」、「日番谷冬獅郎」、「藍染惣右介」將登場。

可享受合作原創劇情故事的劇情活動將召開。故事描寫的是，因「斷界」發生異變而誤入『神域召喚』世界中的一護等人，以及同樣進入『神域召喚』世界且正利用魔物進行邪惡計畫的藍染，與玩家邂逅的故事。

除劇情活動以外，降臨活動「異界之旅路<朽木露琪亞篇>」也將召開。通關活動後可免費獲得合作角色「朽木露琪亞」。

另外，通關合作活動並收集硬幣，還可交換「斬月」、「副官章」等合作裝備或死霸裝造型裝備獎勵。

本次登場的合作角色的主動技能將使用原作中出現的絕招「卍解」。將合作角色「黑崎一護」、「阿散井戀次」覺醒後便會呈現「卍解」的姿態，並以3D畫面再現「月牙天衝」及「狒骨大砲」。

且於合作期間中，召開特別登入獎勵。登入遊戲即可獲得合作裝備「傳令神機」及合作原創頭像框。

合作詳細情報也將發布於官方Facebook粉絲專頁中。

▼通關活動可獲得「露琪亞」！

朽木露琪亞

▼原創劇情故事將登場！

原創劇情故事將登場！

▼合作角色將使用「卍解」及原作中的必殺技！