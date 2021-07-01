34歲大陸氣質女星劉詩詩和吳奇隆婚後育有一子「步步」，一家幸福和樂，不過雖然已是媽媽的劉詩詩，舉手投足仍散發滿滿仙氣，今(1日)適逢中國共產黨建黨100周年，早在前幾天各地就在舉辦活動慶祝，央視《新聞聯播》也曝光部份晚會視頻，而劉詩詩意外絕美出鏡，雖然只是短短幾秒鏡頭，仍因此登上微博熱搜，卻遭網友質疑買熱搜，粉絲也曝光真相為她叫屈。

央視《新聞聯播》近日曝光部份晚會視頻，不少藝人都有出鏡，不過網友發現畫面中一閃而過的劉詩詩，只見她穿上少數民族服飾，在素有「照妖鏡」的央視鏡頭下，她依舊氣質出眾，皮膚白皙緊緻，散發出滿滿仙氣，好狀態讓網友超驚豔。

劉詩詩川少數民族服飾。(圖／翻攝自微博)

而劉詩詩也因此登上微博熱搜第一，不過卻有網友認為建黨晚會是比較嚴肅的場合，但劉詩詩卻在這個時間點登上熱搜，似乎不太妥，對此，粉絲也出面替劉詩詩喊冤。

表示熱搜已經從本來的第一降至後來的三十幾，直到現在已經消失，不少人都疑惑為何熱搜第一最後卻突然被撤下去，那是因為劉詩詩團隊花錢「降熱搜」，因為也知道這樣會有不好影響，「說到底明星就是原罪，有些人天生仇娛樂圈，認為明星做什麼都是錯」。