非洲最後一個君主專制國家史瓦帝尼今天大街上空無一人。民主運動人士聲稱，昨夜在與警方的衝突中28人遭槍擊，其中8人身亡。

法新社報導，幾週以來相繼出現的反君主政體示威相對低調，卻在28日暴力升溫。舊稱史瓦濟蘭王國（Swaziland）的史瓦帝尼王國於2018年更名，這個小國一般來說局勢穩定。

示威群眾走上最大兩座城市姆巴巴內（Mbabane）與曼濟尼（Manzini）街頭，要求政治改革。

警方拒絕證實相關死傷報導，表示他們不對國際媒體提供這類資訊。

政府因憤怒的群眾阻擋交通和打劫商店派出軍隊因應，並以感染新型冠狀病毒人數飆升為由，實施從黃昏到黎明的宵禁措施。

不過目擊者表示，警方和示威者間暴力衝突仍持續。

民運組織「史瓦濟蘭團結網路」（Swaziland Solidarity Network）發言人魯克勒（Lucky Lukhele）表示，曼濟尼市昨天深夜有28名示威者遭到槍擊，其中8人身亡，有些傷者凌晨時被送往醫院救治。

魯克勒說，網路昨天起就受到限制，他指控政府企圖關閉網路。

「人民團結運動」（People's United Democratic Movement）秘書長得祿德魯（Wandile Dludlu）說，商店都已經關門，城鎮今天「被軍人接管」。

根據法新社特派記者今天下午所見，街上有焚燒的輪胎，姆巴巴內空蕩的街道上間歇可聞槍響。

史瓦濟蘭國家教師聯盟（Swaziland National Association of Teachers）理事長德拉米尼（Mbongwa Dlamini）說：「我們伴著槍聲入睡，醒來時槍聲依舊。」「打劫和破壞資產的情況愈來愈嚴重了。」

鄰國南非執政的非洲民族議會（ANC）發布「緊急呼籲」，要求史瓦帝尼當局「放下獨裁、強勢危機處理與對合法公民的殘酷鎮壓」。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）呼籲當局「克制」，並稱「美國呼籲各方保持冷靜與和平」。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1100701