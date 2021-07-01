本土新冠疫情持續，教育部今(1)日公布最新數據，各級學校累計共663名學生確診新冠肺炎，比前一天同時間統計的661人增加2人。

教育部表示，統計4月20日到6月30日下午5時30分，共有663名學生確診新冠肺炎，其中653例為本土個案，10例則是境外移入。

以教育階段區分，仍是以大專校院學生確診214人最多，高中107人、國中105人、國小167人及幼兒園70人。和昨天相比，僅大專校院和國小學生各增加1人。

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，6月15日開放網路申請，6月18日加開銀行實體ATM領取，7月15日起，開放郵局臨櫃申請服務。

教育部指出，在網路申請部分，7月1日12時已有173萬5619人完成網路申領登記，並已順利將補貼撥入171萬2349人的指定帳戶，另有7273人金融機構也正在辦理撥款。

至於ATM領取方面，教育部提到，到今(1)日12時完成現金領取人數累計達38萬921人；合計透過網路及ATM領到1萬元孩童家庭防疫補貼人數比率約92.38％。