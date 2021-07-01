內政部警政署為貫徹政府反毒品政策暨行政院「新世代反毒策略行動綱領」，建構家長放心、學生安心、社會清新之「無毒校園」健康學習環境，自109年8月3日起，規劃運用專任警力支援各縣市警察局防制校園毒品犯罪工作。鑑於青少年身心未臻成熟，易遭不良友伴或犯罪者影響而發生吸毒、販毒或走私毒品等犯罪行為，臺北市政府警察局今(110)年「暑期保護青少年-青春專案」特別運用「無毒校園」專任警力，結合「大義救親」緝毒策略，與教育局合作擴大反毒宣導，加強防制毒品危害少年。

警察局青春專案犯罪預防宣導微電影以「大義救親」緝毒策略為重要主軸。(北市警局提供)

110年「暑期保護青少年-青春專案」執行期程自7月1日起至8月31日止，工作重點為「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「預防犯罪宣導」等三項，其中「預防犯罪宣導」部分，局長陳嘉昌考量全國疫情警戒第三級期間，民眾無法從事戶外活動，接觸網路媒介時間大幅增加，宜加強電子科技傳播推廣，製作淺顯易懂之圖文、影音或舉辦非群聚性競賽或互動活動，強化宣導效益，除舉辦「四格漫畫」、「徵文」等非群聚性競賽活動外，並運用「無毒校園」專任警力，製作犯罪預防宣導微電影及網路接收音訊媒體podcast(播客)「臺北少年電力無限公司」節目。

臺北市政府警察局「暑期保護青少年-青春專案」特別運用「無毒校園」專任警力，結合「大義救親」緝毒策略，防制毒品危害少年。(北市警局提供)

臺北市政府警察局「暑期保護青少年-青春專案」特別運用「無毒校園」專任警力，結合「大義救親」緝毒策略，防制毒品危害少年。(北市警局提供)

警察局青春專案犯罪預防宣導微電影以「大義救親」緝毒策略為重要主軸，並與最高檢察署檢察官周章欽及臺灣臺北地方檢察署合作，讓民眾感受檢警永遠與人民站在一起，籲請全民「大義『救』親」，共同攜手齊心解決毒品問題。

臺北市政府警察局「暑期保護青少年-青春專案」特別運用「無毒校園」專任警力，結合「大義救親」緝毒策略，防制毒品危害少年。(北市警局提供)

局長陳嘉昌非常重視防制青少年毒品犯罪工作，特別提醒所有家長們，依毒品危害防制條例第17、21條規定，當家中孩子碰觸毒品時，家人可以勸說孩子向指定醫療機構請求治療，並配合檢警供出毒品來源，如因而查獲其他正犯或共犯者，可減輕或免除其刑，另治療中經查獲者，應由少年法院為不付審理之裁定，希望民眾了解「大義救親」的含義，冀望共同將親情之愛的精神宣揚出去。