來到7月，2021年已過了一半，在新的一個月12星座運勢將會有怎樣的改變？塔羅牌老師艾菲爾在FB粉絲團分享12星座7月運勢吉凶，巨蟹座、射手座在這個月將能喜獲好運，無論是工作運或戀愛運都有不錯的成果，日子過得順利又幸福。

▍白羊座

進入到下半年的第一個月，白羊對工作充滿幹勁，不過手邊案件越多、壓力越大的狀況下，就要更謹慎的處理，也許會遇到案子無法如你預期的推動，以致對各種人事物都充滿疑惑，沒關係，相信自己的判斷，只要穩定好你的情緒，一切便能回到你的掌握中。戀愛方面，其實周圍不乏適合的對象，只是你總是先入為主的以為人家只是把你當朋友，自然也就沒有戲唱，其實對方想的不只是朋友，可主動開口邀約，便有後續發展機會。

▍金牛座

近期活得很安逸，常會無病呻吟，卻又不做改變，最後才感到後悔，加上身邊的友人總是請求幫忙，原本就不擅長拒絕的金牛面對人情壓力，整個人處於煩躁不已的狀態，其實可以從幫人的過程中得到肯定自己的機會。感情方面，你尋求的是心靈契合的對象，所以如果兩人聊不來，哪怕外型是你的菜，也不用硬要湊合，只會徒勞無功。

▍雙子座

受到命宮的影響，面對問題開始想要積極改善，看不慣就一定要說出口，記得要有技巧的說話，才不會讓你的好意被打折。特別是工作上，要強調一切都是為了順利完成任務，千萬不要帶有指責語氣，任誰都沒辦法接受。單身的你對有能力的人情有獨鍾，要讓這樣的對象看上你，你也是要好好提升自己的能力，才能如願以償。

▍巨蟹座

幫助他人是提升自身運氣的王道，工作上是這樣，戀愛運也是如此。巨蟹平時工作腳踏實地，普遍評價都很好，再加上近期對他人的幫助，將使你得到長官的賞識。戀愛上，不論是否單身，與對方朝相同目標努力，一起克服問題，過程中能發現對方的優點，對感情加溫十分有幫助。

▍獅子座

7月遇事不要衝動下判斷，其實多數的問題交給時間必能順利解決，所以不要在焦急的狀態下，急著給出答案，試著緩緩再說，反而較能給出更好的解決方案。戀愛方面，不論有無伴侶，學習尊重雙方的私人時間及興趣是獅子的一大課題，給出過多的意見只會使感情降溫。財運方面，近期對資金運用判斷沒那麼敏感，不宜貿然投資，選擇穩健的方式，才能正確累積財富。

▍處女座

受到命宮負面影響，7月中旬心神不寧，即使是平日擅長的事也容易出包，處女座過去習慣獨立行事，近日可適時的倚靠團隊，會深刻體會到有可靠隊友可以依賴，是多麼幸福的事。戀愛方面，單身者不要過於拘泥於順序，認為時機不對而錯過對方，偶爾跳脫固有模式，反而能體驗到不同的戀愛滋味。財運雖是穩健豐收的一個月，不過急進的投資要避開為宜。

▍天秤座

天秤座普遍有選擇障礙，不過近期的工作會需要你迅速的做出判斷，特別是剛成為主管階層，需要周圍的人對你有信心的狀況下，請你試著果斷做出決定，初期或許會不安，但是這麼做絕對有助你提升自信心及團隊的向心力。感情方面，與對方心靈相通，近期即使因忙碌不能常相見，也不時能感受對方的各種好，有助感情升溫。

▍天蠍座

工作量已經超過你所能負荷的，該是放下的時候了。放下的意思不是擺爛，而是要你懂得去適時依賴他人。戀愛方面，單身者可以試著注意那個特別的人，生活習慣、職業大不同的他，哪怕只是分享普通的事，都能惹得你開懷大笑，增添不少生活情趣，與這樣的人相處，會激發出不同的你，這樣的火花值得一試。財運方面驚奇不少，覺得「慘了」的下一刻，瞬間迎來轉機，運勢不錯，不過投資還是步步為營為佳囉！

▍射手座

射手座7月人緣很好，工作運、戀愛運甚至財運都能收成不錯的結果。工作上只要能不堅持己見，便能與夥伴溝通無礙，案件進行順利。戀愛運方面，單身射手魅力無限，因火星跟太陽的相乘效果，容易在眾人中成為焦點。財運方面，多與理財有道的朋友接觸，吸取經驗有助財富累積，不過投機的投資在資金運用還是要謹慎為宜。

▍摩羯座

火星的影響讓摩羯在各方面摩擦多，7月初期會過得有點悶。工作上，即便是摩羯的強項也不見得能百分之百發揮，不過只要不放棄，堅持努力下去，月底在月亮正能量的照拂下，陰影將一掃而空，有機會綻放光芒。感情方面，不論有無對象，都面臨個性或是價值觀的磨合，要學習互相理解，心靈相通時，就是感情更上層樓的時刻了。近期物欲高漲對荷包不利，7月應盡量節省較佳。

▍水瓶座

近期工作上，被要求提升效率，沒有必要從零開始親身嘗試找方法，水瓶若想盡快翻轉頹勢、做出成效的話，模仿他人的做法是最快的方式，過程中反而能明確的發現自已的不足之處。感情方面，單身者想要感情順利發展的話，請找與你有共同生活圈，習性相近的人發展，才能提高勝率。

▍雙魚座

7月事業壓力大，感情中又與對方爭執增多，讓雙魚想逃避一切，不過逃避不能解決問題，你要做的是允許自己的不完美，多信任周遭的人，不拘泥於過往自身的成功法則，試著接受他人的建議，將為你日後的成功打下良好基礎。感情方面，有伴侶者若在意其他異性，想付諸行動前要多多冷靜判斷，你只是戀上了戀愛的感覺，加上近日爭執多，而忽略了對方的好，沒有想清楚這點的話，只會不斷的重蹈覆轍。