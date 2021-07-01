今年全國十大傑出救護技術員中，有2員來自台南市政府消防局第一大隊新營專責救護隊。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

今年全國十大傑出救護技術員中，有2員來自台南市政府消防局第一大隊新營專責救護隊。其中1員沈宥延，近5年來已執行3000人次以上到院前緊急救護勤務，而到院前心肺功能停止患者，腦功能康復出院者共11人，改變了患者家庭的命運；另1員許羽嬋，雖服務年資僅8年，但篤實好學，至今已救活22位到院前心肺功能停止病患。

南市消防局第一大隊表示，沈宥延4年前調回台南，對於現場危急個案給予正確處置，以及救護新知與教學工作也投入相當心力。勤餘時參與救護相關研討會，並在教育訓練方面不吝於分享救護技術，實屬難得。

另1員許羽嬋，雖服務年資僅8年，但篤實好學，於救護現場更展現出臨危不亂的高度專業，至今已救活22位到院前心肺功能停止病患、4位患者腦神經功能復原良好，以避免家庭破碎悲劇發生。

「救護是患者的救命繩，唯有緊繫著另一端的救護人員努力持握著，他們的生命才有一絲光芒」許羽嬋秉持著這信念，擔任救護訓練及品管教官，協助高品質CPR及到院前插管等緊急救護相關業務之推動，並與其團隊研發M-CPR到院前及到院換床創新輔助工具。

第一大隊大隊長石家源表示，搶救生命為消防之責、為消防之榮譽，此舉值得嘉勉，因此請消友會第一辦事處長陳志宏頒贈獎勵金，並鼓勵同仁於疫情期間兢兢業業、齊心抗疫。