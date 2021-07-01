中國外交部駐香港特派員公署網站1日指出，針對個別英國政客在《香港國安法》頒布實施一周年之際，再次老調重彈，惡意詆毀抹黑《香港國安法》和「一國兩制」成功實踐，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。同時反唇相譏港英時期對香港集會、遊行、結社加以嚴苛限制的「黑歷史」，諱莫如深，有何臉面以人權衛士自居？

發言人表示，《香港國安法》實施一年來，國家安全得到維護、香港社會重回正軌、法治正義得到伸張，港人的權利、自由和安全得到切實保障，香港迎來由亂及治的重大轉折，開啟由治及興的嶄新篇章。沒有中央政府出手止暴制亂，沒有國家安全立法保駕護航，就沒有香港的長治久安。英方無視事實、信口雌黃，試圖顛倒黑白，混淆視聽，以人權之名，行干預之實，其用心何其險惡。

發言人指出，香港回歸後，港人才真正享有了廣泛權利和自由，香港的自由度、司法、法治等國際排名大幅躍升。反觀英國對香港長達150多年的殖民統治中，香港市民毫無民主人權可言。港英時期的《公安條例》和《社團條例》更是對集會、遊行、結社加以嚴苛限制。英方對「一國兩制」成功實踐視而不見，對港英時期的「黑歷史」諱莫如深，有何臉面以人權衛士自居？英方不僅不反省自身行為，反而倒打一耙，「這是何等的無恥和荒唐，惺惺作態的醜惡嘴臉令人不齒」。

發言人指出，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是《中國憲法》和《香港基本法》，絕不是《中英聯合聲明》。《中英聯合聲明》的核心要義是中英間關於中國收回香港及有關過渡期安排，共8條正文和3個附件，沒有一個字、一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。英方所謂「對香港的歷史責任」完全是癡人說夢、純屬無稽之談！

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何外部干預都動搖不了中方全面準確貫徹落實「一國兩制」的堅定決心，都動搖不了中國維護國家主權、安全和發展利益的堅強意志，都改變不了香港由亂及治、由治及興的歷史大勢。正告個別英方政客認清現實、順應大勢，不要再沉溺於昔日的殖民舊夢，立即停止以任何方式插手香港事務，否則必將自食其果。