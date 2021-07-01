彰化市火車站前地標「喬友百貨」大廈共15樓高，6月30日晚間近8時，起火點疑在2樓，消防人員指出，這次起火點在低樓層，因垂直上升讓火燒相當快，罹難者均在高樓的防疫旅館內，而消防員陳志帆當時挺進火場搶救，最後因公殉職，在9樓被同袍發現，陳與另3名房客的遺體。

目前傷者約22人送往彰化基督教醫院和秀傳醫院，其中4人不治，罹難者為，彰化市東區消防隊員33歲陳志帆、59歲陳姓男住客、34歲倪姓男住客、43歲印尼籍女移工。傷者當中，有2名消防員，東區分隊1名隊員因搶救時，不甚跌落受傷有胸部疼痛現象，福興消防分隊1名隊員則嘔吐。

據了解，火災發生當時，很多高樓層民眾以手機燈光及手拿毛巾等方式，在窗戶旁等待救援，殉職的消防隊員陳志帆則疑似氧氣瓶已經耗盡，在黑暗的火場中搜尋，當時起火點火勢垂直上升相當快速，外傳陳志帆曾一度出現在窗口求援，但被證實是同1組行動的陳佑維，陳志帆最後罹難命喪火窟。

彰化縣消防局第一大隊長劉錫桓指出，針對消防員氧氣瓶平日有做量的管控，約20到30分鐘並替換，執行任務都有檢查配備，消防隊員殉職及罹難民眾，初判當時大量濃煙蓄積嗆昏導致，在火場內以最快速將人員疏散，大樓內防疫旅館內消防安檢均定期有消防安檢合格，1樓遊藝場近年來違規遭罰皆取締，2、3樓因沒有營業所以無執行安檢。