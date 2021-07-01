台南市政府消防局第2大隊各分隊進行泡沫放射訓練。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

鑑於近月來台南新營、柳營、官田、仁德等行政區工廠大火頻傳，面對工廠可燃性液體所產生的火災，使用的滅火藥劑則以泡沫原液與水混合的泡沫水溶液為最佳。台南市政府消防局第2大隊各分隊進行泡沫放射訓練，讓同仁除了對裝備器材更加的熟悉也對使用泡沫滅火有更深的了解。

為了使消防人員熟悉各消防分隊所配置的泡沫設備器材及泡沫放射方式，台南市政府消防局第2大隊進行各轄區分隊的泡沫放射訓練，讓每位消防同仁都能夠親自操作，目的就是讓同仁除了對裝備器材更加的熟悉也對使用泡沫滅火有更深的了解。

第2大隊大隊長丁春能表示，泡沫滅火最有效的方式還是以窒息法以及移除法為主，其原理為在可燃物上鋪上一層泡沫，阻隔可燃物與氧氣接觸，達到窒息效果，另亦可阻隔可燃性液體所揮發的可燃性蒸氣，讓可燃性蒸氣無法接觸到火源，達到移除可燃性蒸氣的成效。

而使用泡沫原液也必需針對可燃性液體的種類做選用，若是醇類或酮類可燃性液體則需選擇抗醇型泡沫原液，否則泡沫結構將會被破壞而無法達到覆蓋窒息火勢的效果。在泡沫放射方式中亦分為三種方式：滾入式(Bank-in)、反射式(Bounce-off)、雨落式(Rain-down)，在面對不同的地形地物需選擇適當的放射方式才能達到其效果。

丁春能說，使用泡沫救災並不是萬靈丹，不是只要工廠大火就必須使用泡沫，其中考量的因素很多，包含燃燒物質的種類、周遭地形是否容易侷限泡沫使其覆蓋不容易流掉、放射時須注意其他攻擊水線是否會干擾泡沫的聚集、射水壓力是否足夠需調整、原液種類其效果有沒有可能造成回火、射水方式是否洽當這些都必須考量。

台南市政府消防局局長李明峯表示，工欲善其事必先利其器，各項消防器材設備應隨時操作訓練，熟悉其操作要領，必要時才能發揮最要功效。泡沫放射是一門學問，唯有了解熟悉後才能把妥善的工具以妥善的方式應用在災害中進而達到其功效。