巨口鯊被刺網纏繞，巨大身軀在海面浮現。（翻攝畫面、王志偉花蓮傳真）

縣府農業處長吳昆儒（左2）送來感謝狀，感謝胡志松船長協助巨口鯊重回海洋，也讓大家看見巨口鯊的美麗。 （花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮籍「金鴻3號」刺網漁船日前在花蓮外海距岸2.77浬處，意外捕獲一尾全球罕見的巨口鯊，胡姓船長主動通報並揭開刺網，協助巨口鯊脫困游回深海，是去年禁捕巨口鯊上路以來首例，花蓮縣府昨轉送漁業署獎狀，事實證明多數漁民是進步的，「金鴻3號」成為花蓮漁業正能量典範。

6月3日，「金鴻3號」漁船在花蓮外海距岸2.77浬處意外捕獲巨口鯊，刺網被一尾身長大約4公尺的巨口鯊撞上，漁網緊緊纏繞著魚體無法拉開，胡姓船長描述，巨口鯊看起來不動、可能死亡了，當刺網稍微解開後，巨口鯊身體動了！

過程中，船長與船員們一方面先將巨口鯊的尾巴綁吊固定在船邊，避免掙扎扭動的巨口鯊再度將漁網纏得更緊，一方面加緊將刺網撥除，最後解除巨口鯊尾巴上的麻繩，終於脫困後游回深海。

胡船長知道廢棄漁網對海洋生態的傷害影響很大，不願將漁網隨意丟棄海中，也遵守禁捕巨口鯊的規定，記錄誤捕巨口鯊及通報過程，提供非常珍貴的影片作為生態研究資訊。

巨口鯊是全球罕見的鯊魚種類，自1976年被發現並命名至今，全世界僅記錄到127頭巨口鯊，專家推測，全球可能只剩很小的巨口鯊族群存在，這也代表巨口鯊極易受外在壓力因素影響。

農委會2020年中預告修正「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」，朝向禁捕方向推動，迄今歷經近4個月的意見彙整、多方溝通、評估後，終於在同年11月10日公告並自即日生效，正式禁捕這3個魚種，但為供國內教學或科學研究用則不在此限。

縣府農業處長吳昆儒表示，這是漁業署推動禁捕政策以來，主動通報、活體釋放的首例，特請農業處頒予獎狀，感謝「金鴻3號」響應了保育意識，希望出海的漁民們能齊心發揮「正能量漁業」的精神，共同珍惜與保護海洋資源。