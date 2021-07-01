大陸股市歷經農曆新年結束後約二個月的修正整理，5月各大交易板塊紛紛打底，並在下旬突破先前的整理區間，投言法人表示，大陸疫情控制相對良好，疫情對股市影響程度大幅降低，市場已回歸基本面與資金面評估，並持續尋找具有成長潛力投資題材，後市可瞄準關鍵趨勢100強，以中小板ETF趁勢布局。

投信業者指出，陸股以科技自主獨立創新、擴大內需等政策方向相關、關鍵新趨勢題材最值得留意，例如半導體、5G、AI、新能源車等。值得一提的是，中小板指數成分股在這些關鍵趨勢中著墨最深，建議可趁勢布局中小板ETF，把握大陸市場經濟轉型、創新成長的投資契機。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠分析，大陸因疫情較早取得控制，經濟活動率先回復，以第一季A股企業獲利來看，淨利潤年增長53.3％，代表陸股正在走經濟復甦行情。就資金面來看，外資更提前於4月中開始布局，北上資金流速增大，進一步推動股市在近期突破整理型態，因此在基本面和資金面的正面支持下，對陸股表現仍樂觀看待。

投資布局上，張菁惠建議，可搭配政策方向進行布局，值得一提的是，自中美貿易衝突、新冠疫情以來，大陸國家發展政策產生很大的轉變，未來五至十年，政策將著重於科技產業自主獨立，並持續擴大內需市場，加快數位化服務，以達到自主經濟循環，降低國際局勢變化對大陸科技技術與經濟的威脅，因此，獲政策極力支持的關鍵趨勢產業，也是最具成長潛力的投資主題。

張菁惠強調，當前引領大陸發展的關鍵趨勢產業包括半導體、5G、AI、新能源電動車、高端生物技術與醫療設備等，若以主要指數的成分股分布來看，又以中小板指數在前述關鍵產業的佔比最高，相較滬深300指數、上證180指數，中小板指數成分股在資訊技術、可選消費、醫療保健的權重合計高達70％，指數成分股為中小板市值前100大企業，包括AI技術、半導體晶片、電動車、鋰電池等龍頭指標企業，也含有像是儲能電池、太陽逢、風電等與碳中和投資大勢相關個股。

因此，透過中小板ETF來介入布局，可說是一網打盡大陸科技自主，與創新政策等關鍵趨勢100強企業，掌握大陸市場成長潛在機會，及交易成本低、風險分散、交易便利等ETF的投資優勢。