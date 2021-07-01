行政院啟動紓困4.0後，傳出藝文工作者因身分遭勞保局自動勾稽鎖住，導致向文化部申請紓困時，遭文化部認定「已經申請勞保紓困」而拒絕，經申訴，問題依舊未解。對此，勞保局副局長蕭宗慶強調，相關問題早在6月中已處理完畢；文化部綜合規劃司司長林宏益也說，若有類似情況，可申請重新勾稽程序。

國民黨立委洪孟楷今表示，近來陸續接獲藝文工作者陳情，表示向文化部申請藝文紓困時，因為有在職業工會投保勞保，身分因而被勞保局自動勾稽鎖住，直接認定「已申請勞保紓困」，導致他們向文化部申請紓困時，都被以資格不符退件。

臺北市藝術創作者職業工會副理事長張文駿就以自身經驗表示，6月底向文化部申請紓困4.0當中的藝文紓困，遲遲沒有消息，經詢問，才回覆他的身分已被勞保局勾稽，認為他已申請過勞保紓困，因而不受理。

張文駿說，事實上，他並未申請過勞保紓困；在告知文化部狀況後，對方才請他自行去勞保局網站查詢，將「沒有申請勞保紓困」的畫面截圖後，再向文化部重新申請。結果，當他依照流程做完後，文化部承辦人又說「畫面可能作假」所以不承認，要求他必須去勞保局取消勾稽。

張文駿接著說，當他再向勞保局確認，並取消勾稽後，對方也表明隔天就會完成取消；未料，事後當他再與文化部聯繫此事，對方依舊告訴他「依舊是勾稽狀態」，導致請領紓困程序卡關迄今。

洪孟楷表示，類似情況其實在小黃司機也發生過，有駕駛人去年申請過薪資補貼，符合資格4.0可直接入帳，但卻遭勞保局勾稽符合紓困條件，導致申請也被退件，顯示各部會對於無一定雇主的自然人申請紓困，都有被勞保局自動勾稽導致無法申請的狀況。

對此，勞保局副局長蕭宗慶表示，勞保局早在今年6月中就已把問題處理好，可能是文化部在系統上的作業沒那麼落實。他表示，各部會補助計畫與程序都不一樣，勞動部審查資格審核，跟文化部、觀光局等部會可能會有重疊，但這在6月19日的跨部會聯繫平都已達成共識，相關作業已經完成。

文化部綜合規劃司司長林宏益則強調，如果藝文工作者有類似被勞保局勾稽的情況，文化部都會留下承辦單位的電話，讓藝文工作者可以去做重新勾稽的程序，後續會再透過實質審查去判斷。

但洪孟楷質疑，勞保局說6月中已把問題處理好，但臺北市藝術創作者職業工會副理事長張文駿與文化部做最後確認的時間，是在6月29日，怎會說問題已解決？對此，蕭宗慶回應，可能是文化部的聯繫沒有下達到承辦單位。