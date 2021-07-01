今天是中國共產黨建黨百年，國民黨前主席朱立倫說，總理孫中山揭櫫的「三民主義」，直到今天仍是兩岸共同的指引，百年來看到中國大陸在政經實力在國際舞台不容小覷，但更願意看到不只是強大，還要成為一個富而有禮的社會、強而仁義的國家、多元包容的民族，能夠接受多元聲音、包容不同意見的自信，也才是真正實力者應有的王道氣度。

朱立倫表示，他一向主張，兩岸應從「求同存異」走向「求同尊異」，任何擴大矛盾的舉動，都是傷害兩岸的未來。台灣要能夠「知陸」，也希望大陸能夠「懂台」，只有兩岸相互尊重、良性互動，下一代的大陸與台灣才能共享和平未來。

朱立倫說，歷經近代史的風雨，中國邁向德先生與賽先生、邁向現代性的兩條道路，有無數人曾為之奮鬥求索。從當年的他們到今天的我們，都依然走在國民黨總理孫中山「盡掃專制之流毒，確定共和，普利民生」的道路上。國父所揭櫫的「三民主義」，是追求民族平等、民權保障、民生均富的理想，直到今天仍是兩岸共同的指引。

朱立倫表示，從辛亥到辛丑，百年來，中國人的確富強了起來，中國大陸的政經實力在國際舞台上已不容小覷。然而，在人類邁入21世紀地球村的今天，我們更願意看到中國大陸不只是強大，更能夠成為一個富而有禮的社會、強而仁義的國家、多元包容的民族。這是一層更高的境界，更是一份百年的初心。

朱立倫認為，今天的中國大陸，固然在新時代中走出了自己的道路，民族主義空前高漲、民生主義也在快速發展；台灣則實踐了《中華民國憲法》對於「主權在民」的莊嚴承諾，建設了自由民主、崇尚人權與法治的均富社會。

朱立倫指出，對於外界抨擊缺乏民主自由的批評，中共也始終堅持自己的主張，但如果不願意接受外來的想法、自詡要「復興中華」，至少要能以古鑑今：「天下為公」、分權而民本的「共和」思想，從來就在老祖宗的智慧裡，而能夠接受多元聲音、包容不同意見的自信，也才是真正實力者應有的王道氣度。

朱立倫強調，「尊重，友善與包容」，是台灣的年輕世代與全世界愛好民主自由的朋友們最關心的；過去兩岸的上一代曾有意識形態的針鋒相對、政權的對抗，制度的競爭則延續至今。

朱立倫感嘆，再回首已百年身，眼下中華民族的「到復興之路」能否平順、天下能否太平，皆存乎彼此的足下與心中，再過一百年也不能忘記，「歷史是人民寫的」，而我們都要向歷史與人民負責。