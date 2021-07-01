中市文化局為讓民眾居家防疫時也能欣賞藝文饗宴，在官方網站推出「線上文化城」影音專區。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局為讓民眾居家防疫時也能欣賞藝文饗宴，於官方網站推出「線上文化城」影音專區。台中市文化局長陳佳君今天表示 5系列主題近200部影片同步上線，帶民眾線上逛古蹟、聽專家講座，還有劇場演出、美術展覽，讓民眾宅在家線上「藝」遊最安心。

文化局長陳佳君表示，防疫期間人與人的接觸減少，利用線上資源和管道吸收新訊息及互動逐漸熱絡，文化局在官方網站建置「線上文化城」影音專區，打造「文資小檔案」、「把專家請回家」、「家庭劇院」、「在家逛展覽」及「床邊故事本」等多元的5系列主題，讓民眾居家防疫時也能欣賞藝文饗宴。

陳佳君說，「線上文化城」影音專區，近200部影片同步上線，民眾宅在家就能線上逛古蹟、聽專家講座、劇場演出、美術展覽，甚至小朋友最喜歡的說故事，邀請中市圖南屯分館故事志工張玉琳，分享好書《果子紅了》，用生動活潑的語氣和表情，講述小果蠅如何躲避獵食者吃到美味果子的故事。

文化局指出，「文資小檔案」帶民眾走訪在地的古蹟、歷史建築和遺址，並欣賞傳統工藝和保存者的實作紀錄，市定古蹟「摘星山莊」影片，由教授簡榮聰講述的建築規劃和特色；熱門的市定古蹟「聚奎居」則展現百年老宅從修復到華麗新生的蛻變。

「把專家請回家」系列，則由游文毓老師教民眾挑選咖啡工具，掌握水溫、水量及悶蒸時間，在家就能輕鬆泡出不同風味的手沖咖啡；「家庭劇院」回味精彩藝文演出作品，並安排台中木偶劇團王英傑團長分享如何透過操作技術賦予木偶靈魂；「在家逛展覽」則網羅台中市大墩美展、女性藝術家聯展、美術家接力展的精彩作品，還有公共藝術旅行影片，帶民眾一起探索文化城多元豐富的面貌。