首次參加東京奧運，「柔道男神」楊勇緯相當期待，除了放眼爭取佳績，有空也想看看其他賽事，可惜欣賞的女網球星小威廉絲（Serena Williams）沒有參加奧運，讓他有點小失望。

今天在國家運動訓練中心媒體日受訪時，楊勇緯被問到這次奧運有沒有期待看到的選手，他表示，很想現場看小威廉絲的比賽，不過小威日前已經宣佈沒有參加東京，讓楊勇緯有點失落，但也笑說：「雖然失望沒法看到小威，但也沒關係，我去參加奧運不是為了看偶像。」

楊勇緯補充，很欣賞小威廉絲的心理素質，「小威總能在關鍵時刻掌握到分數，或是發出強勁的ace球，因為她總是能在場上做到這點，所以很欣賞他這股氣勢，最近看她在溫布頓因為受傷退賽，也覺得很可惜。」

高中因為學校有網球場，所以楊勇緯也打過網球，「但沒學過，只是亂看亂學。」他提到，小威站在場上有種王者風範、非常有自信，是頂尖的運動選手，這點自己也想向她看齊，上場就要展現氣勢，面對危機沈穩化解，努力朝勝利邁進。