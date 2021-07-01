50歲藝人NONO（陳宣裕）2015年投資雞排副業，一度從台灣擴展到英國、加拿大和菲律賓等國家，傳出月營收高達5000萬，但他今（1日）無預警宣布正式退出艋舺雞排經營團隊，掀起熱烈討論。

NONO 1日在臉書發文表示，很感謝大家過去支持艋舺雞排，他本人已於2020年12月31日退出經營團隊，「全面終止授權使用本人及其他藝人國內外肖像（含照片、影片、媒體露出）， 特此聲明，以正視聽。」對此，NONO經紀人補充：「去年年底合作就約滿，因為理念不合決定退出艋舺雞排經營團隊，與疫情無關，所以NONO給對方半年的緩衝期撤下文宣等肖像，加上這陣子都有加盟商跟消費者詢問他一些意見，為了避免外界混淆，決定發出聲明 ，以正視聽。而NONO現在投資口罩事業，也親手設計，認為口罩會是熱銷的長賣商品。」

事實上，NONO經營雞排副業成績亮眼，不到幾年加盟店狂開數十多家，光是雞排和加盟金的收入，荷包就賺飽飽，2017年他放眼海外市場，在多個國家插旗開分店，把台灣好味道發揚國際，全盛期傳出月創5千萬營收，相當驚人；不過他坦言明星光環做餐飲業很辛苦，自覺要不是有藝人身份加持，能見度才不會那麼高，要是商品品質不夠優秀，也不會撐太久。

不過，創業路上並非一帆風順，新竹分店曾爆出欠員工薪水，NONO當時表示：「他也是加盟店，每個加盟者要負擔所請員工薪資，但畢竟他是掛『艋舺雞排』的招牌，所以總公司還是得介入協調，該給薪水還是要給人家，後來該員工朋友Po的文也撤掉。」除此之外，NONO和老婆朱海君還跨足飲料店，擴展到海外。